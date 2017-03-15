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15.03.2017 13:41

Движение в районе Шафировского восстановлено

Аварийная бригада в обещанный срок восстановила поврежденную контактную сеть, из-за которой с раннего утра 15 марта было парализовано движение в Красногвардейском районе Петербурга. Работы длились почти семь часов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», ремонт в районе пересечения Индустриального проспекта и шоссе Революции завершили в 11:47. В это же время троллейбусы №43, которые объезжали аварийный участок по Новочеркасскому и Заневскому проспектам, вернули на привычную трассу.

Напомним, об обрыве проводов стало известно в 4:40 утра. Контактную сеть троллейбуса еще до начала движения электротранспорта повредил некий не установленный пока транспорт. Ближе к семи часам утра движение в районе парализовало. Пробки были даже во дворах. Десятиминутная поездка растягивалась на полтора часа, писали очевидцы.

«Люди просто бросили машины и идут пешком. Аварий столько, что ад...» – делились в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

 


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