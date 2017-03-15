Совбез Украины поручил за сутки подготовить санкции против российских банков

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 15 марта дал Нацбанку и СБУ сутки для внесения предложений о санкциях против банков с российским капиталом. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Об этом сообщает телеканал "112.Украина".

"Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности о введении против них санкций", – подытожил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Фонтанка" писала о том, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине. Ещё в понедельник, 13 марта, радикалы замуровали вход в офис Сбербанка в центре Киева, а накануне радикалы разгромили офис Альфа-банка в центре украинской столицы. После этого, вчера дочерний украинский банк Сбербанка России ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.

Отметим, на Украине работают следующие банки с российским капиталом: VS Bank, БМ Банк, Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк.