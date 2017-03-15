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15.03.2017 13:25

Суд хочет прекратить дело по Исаакию, не начав его рассматривать

Смольнинский суд Петербурга заявил желание прекратить дело о передаче Исаакия Церкви, даже не начав его слушать. Судья Татьяна Матусяк своей решимостью огорошила истцов.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сегодня, 15 марта, судьей были срочно вызваны участники процесса. Из четырех истцов пришли трое (депутат Вишневский находится в ЗакСе), но это не помешало судье начать заседание, хотя парламентарий просил не слушать дело в его отсутствие.

Александр Ермаков

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Судья Матусяк откровенно заявила, что, по ее мнению, дело надо прекращать. Она сослалась на определение горсуда, который оставил в силе решение Василеостровского суда об отказе в иске. Он подавался ранее и содержал значительно меньше оснований, по которым действия Смольного, по мнению истцов, должны быть приняты.

Истец Сергей Бакешин пытался донести до судьи Матусяк мысль, что он не имеет никакого отношения к делу, которое рассматривали Василеостровский и городской суды, и вообще, решения других инстанций не могут иметь преюдициальное значение для иска, поданного по иным основаниям.

В суд пришел директор ГМЗ «Исаакиевский собор» Николай Буров. Он заявил свою заинтересованность в рассмотрении судьей Матусяк данного иска и попросил неделю для изучения материалов дела.

Судья Матусяк огорошила и директора. Сообщила, что сперва следует решить, нужно ли вообще рассматривать по существу это дело (13 марта она была настроена дружелюбнее), и с большим нежеланием отложила дело, дав сторонам время ознакомиться с определением горсуда на решение Василеостровского до 13 часов четверга, 16 марта.


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