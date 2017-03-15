Власти Украины запретили перемещать грузы в Донбасс

Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 марта запретил перемещать грузы через линию соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета в Киеве.

В качестве исключения, будут пропускать только гуманитарные грузы, сообщает телеканал "112. Украина".

"Констатируя резкую эскалацию российской агрессии против Украины, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осознавая обострения угроз экономической и энергетической безопасности Украины, и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать "документы" самопровозглашенных республик, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также к возвращению под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения", – сказал Турчинов по окончании заседания.

Эти пункты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей предусматривают полное прекращение огня и отвод вооружения. Ни один из этих пунктов до сих пор не выполнен.

"МВД, Нацполиция, Нацгвардия и СБУ должны безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения", – решили в СНБО. Ранее в ходе заседания совета президент Украины Пётр Порошенко предложил для контроля за этим решениям создать в том числе добровольческие мобильные группы.

Также МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействия диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.

Турчинов также отметил, что руководство антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях должно принять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.

"Фонтанка" писала о том, что с 26 января 2017 года так называемые "ветераны АТО" осуществляют блокаду железнодорожного сообщения между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. 13 марта один из таких редутов был разогнан украинскими силовиками.