"Рубин": С "Зенитом" сыграем на "Казань Арене"

Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов 15 марта сообщил, что поле стадиона "Центральный" в Казани будет приведено в надлежащее состояние к матчам Кубка конфедераций-2017.

"Команда не будет выступать на "Центральном", она возвращается на "Казань Арену" к игре с "Зенитом", – цитирует Степанова »Спорт-Экспресс» со ссылкой на "Р-Спорт". – А за газоном на "Центральном" клуб будет следить, он восстановит его. Эта арена будет использоваться в рамках Кубка конфедераций как одна из тренировочных. Сейчас там идет реконструкция. Конкретно о сроках восстановления поля пока говорить сложно, но к Кубку конфедераций все будет готово".

Ранее "Фонтанка" писала о том, что комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение чемпионата России на стадионы «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани. Петербургский "Зенит" должен сыграть в Казани выездной матч 21 тура чемпионата России против "Рубина". Игры тура пройдут с 31 марта по 3 апреля.