Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

В 2015 году около 46 тысяч туристов купили билеты, чтобы увидеть Петербург с самой высокой официальной смотровой площадки - звонницы Смольного собора. Через год после передачи собора РПЦ «Фонтанка» насчитала менее 1 тысячи.

Билет на экскурсию с подъемом на звонницу Воскресенского Смольного собора выглядит как отпечатанный на офисном принтере листочек бумаги. «Вы внесли пожертвование за экскурсию — 200р. Спаси Господи!» Ни номера, ни отрывного корешка у билета нет, но в свечной лавке уверяют, что пожертвованиям экскурсантов ведется строгий учет.

Когда Смольный собор был частью ГМП «Исаакиевский собор», подняться на самую высокую смотровую площадку Петербурга можно было в любой день, кроме среды, в часы работы музея за 100 рублей. Когда собор передали РПЦ, для посещений звонницы осталась только одна возможность — прийти в субботу к 13 часам и внести пожертвование за экскурсию. Собиралось на такое мероприятие человек 10-15. Таким образом можно подсчитать, что за 2016 год за осмотр панорамы со звонницы собора внесли пожертвование не более 800 человек. С 9 марта число экскурсий увеличили. Теперь их проводят трижды в день по субботам и воскресеньям. В другие дни – «по заявкам». Но и при новом расписании число посетителей с билетами составит около 4,7 тысячи человек. То есть раз в 10 меньше, чем в 2015.

На экскурсию собирается с десяток человек. Вначале служительница собора Наталья рассказывает о том, что изменилось в соборе с тех пор, как его вернули церкви: разобрана сцена, на ее месте установлен иконостас, появились иконы. Правда, все они — списки. Изображенным на них святым посвящена основная часть короткой экскурсии: «Это — Сергий Радонежский. Когда он был отроком, ему не очень хорошо давалась учеба. Потом он встретил старца. Он стал молиться, и у него все стало хорошо получаться. Из-за этого он считается покровителем всех учащихся». Единственный сохранившийся образ из Смольного собора царских времен – «Предстательство Божией Матери за воспитанниц Смольного института» Венецианова. Но теперь он выставлен в Русском музее.

В соборе до сих пор висят голубые занавеси, оставшиеся от концертного прошлого, а пол застелен серым ковролином. Конструкции, на которых крепилось оборудование, тоже пока не убрали. В 2017 году и занавеси, и напольное покрытие планируется снять, а стекла в окнах заменить. «Только на это нужно 80 миллионов», – говорит Наталья. Экскурсанты задают вопрос: кто и как будет финансировать эти работы. Но Наталья ответа не знает.

Смольный собор даже в бытность концертным залом не был прибыльным — фактически на его содержание зарабатывали Исаакий и Спас на Крови. Тем не менее только в 2015 году, по данным бухгалтерии ГМП «Исаакиевский собор», доходы от концертной деятельности Смольного собора составили 16 млн 531 тысячу рублей. Сам собор посетили 45 тысяч 91 человек, на звонницу поднялись 46 тысяч 542 человека. Каждый, за исключением льготных категорий (к которым относятся, например, дети), заплатил по 100 рублей за подъем, и выручка составила 4 млн 560 тысяч 500 рублей. Плюс 7 млн 225 тысяч 550 рублей, которые удалось заработать на экскурсиях по собору. Сохранились в книгах учета музея-памятника и данные о богослужениях. Их в 2015 году было проведено 301, посетили их 1993 человека. Теперь в будние дни службы в Смольном соборе проходят по расписанию, дважды в день. По выходным работает воскресная «Школа смолянок» для девочек и «Пажеский корпус» для мальчиков.

Сегодня в будние дни — те самые, «по заявкам», – на экскурсии в Смольный собор приезжают только организованные группы школьников и паломников. Преимущественно бесплатно. Присоединиться к ним обычному человеку «с улицы» проблематично. Но и в группе Воскресенского Смольного собора в социальной сети «ВКонтакте», и на объявлении у входа в собор указан телефон экскурсовода Романа. Он доброжелателен и всем старается идти навстречу. Во всяком случае, если ваша цель — посещение звонницы небольшой компанией, можно договориться, чтобы ее для вас открыли.

Венера Галеева