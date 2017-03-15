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16.03.2017 09:20
10 Комментариев

Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

В 2015 году около 46 тысяч туристов купили билеты, чтобы увидеть Петербург с самой высокой официальной смотровой площадки - звонницы Смольного собора. Через год после передачи собора РПЦ «Фонтанка» насчитала менее 1 тысячи.
Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона
Георгий Поляков/Интерпресс

Билет на экскурсию с подъемом на звонницу Воскресенского Смольного собора выглядит как отпечатанный на офисном принтере листочек бумаги. «Вы внесли пожертвование за экскурсию — 200р. Спаси Господи!» Ни номера, ни отрывного корешка у билета нет, но в свечной лавке уверяют, что пожертвованиям экскурсантов ведется строгий учет.

Когда Смольный собор был частью ГМП «Исаакиевский собор», подняться на самую высокую смотровую площадку Петербурга можно было в любой день, кроме среды, в часы работы музея за 100 рублей. Когда собор передали РПЦ, для посещений звонницы осталась только одна возможность — прийти в субботу к 13 часам и внести пожертвование за экскурсию. Собиралось на такое мероприятие человек 10-15. Таким образом можно подсчитать, что за 2016 год за осмотр панорамы со звонницы собора внесли пожертвование не более 800 человек. С 9 марта число экскурсий увеличили. Теперь их проводят трижды в день по субботам и воскресеньям. В другие дни – «по заявкам». Но и при новом расписании число посетителей с билетами составит около 4,7 тысячи человек. То есть раз в 10 меньше, чем в 2015.

На экскурсию собирается с десяток человек. Вначале служительница собора Наталья рассказывает о том, что изменилось в соборе с тех пор, как его вернули церкви: разобрана сцена, на ее месте установлен иконостас, появились иконы. Правда, все они — списки. Изображенным на них святым посвящена основная часть короткой экскурсии: «Это — Сергий Радонежский. Когда он был отроком, ему не очень хорошо давалась учеба. Потом он встретил старца. Он стал молиться, и у него все стало хорошо получаться. Из-за этого он считается покровителем всех учащихся». Единственный сохранившийся образ из Смольного собора царских времен – «Предстательство Божией Матери за воспитанниц Смольного института» Венецианова. Но теперь он выставлен в Русском музее.

В соборе до сих пор висят голубые занавеси, оставшиеся от концертного прошлого, а пол застелен серым ковролином. Конструкции, на которых крепилось оборудование, тоже пока не убрали. В 2017 году и занавеси, и напольное покрытие планируется снять, а стекла в окнах заменить. «Только на это нужно 80 миллионов», – говорит Наталья. Экскурсанты задают вопрос: кто и как будет финансировать эти работы. Но Наталья ответа не знает.

Смольный собор даже в бытность концертным залом не был прибыльным — фактически на его содержание зарабатывали Исаакий и Спас на Крови. Тем не менее только в 2015 году, по данным бухгалтерии ГМП «Исаакиевский собор», доходы от концертной деятельности Смольного собора составили 16 млн 531 тысячу рублей. Сам собор посетили 45 тысяч 91 человек, на звонницу поднялись 46 тысяч 542 человека. Каждый, за исключением льготных категорий (к которым относятся, например, дети), заплатил по 100 рублей за подъем, и выручка составила 4 млн 560 тысяч 500 рублей. Плюс 7 млн 225 тысяч 550 рублей, которые удалось заработать на экскурсиях по собору. Сохранились в книгах учета музея-памятника и данные о богослужениях. Их в 2015 году было проведено 301, посетили их 1993 человека. Теперь в будние дни службы в Смольном соборе проходят по расписанию, дважды в день. По выходным работает воскресная «Школа смолянок» для девочек и «Пажеский корпус» для мальчиков.

Сегодня в будние дни — те самые, «по заявкам», – на экскурсии в Смольный собор приезжают только организованные группы школьников и паломников. Преимущественно бесплатно. Присоединиться к ним обычному человеку «с улицы» проблематично. Но и в группе Воскресенского Смольного собора в социальной сети «ВКонтакте», и на объявлении у входа в собор указан телефон экскурсовода Романа. Он доброжелателен и всем старается идти навстречу. Во всяком случае, если ваша цель — посещение звонницы небольшой компанией, можно договориться, чтобы ее для вас открыли.

Венера Галеева

Справка:

Смольный собор находится на левом берегу Невы и входит в состав архитектурного ансамбля Смольного монастыря. Фундамент был заложен в 1748 году. Работами руководил архитектор Христиан Кнобель. Но строительство затянулось из-за Семилетней войны с Пруссией. С 1762 года за отделку собора взялся Юрий Фельтен. Достраивал собор Василий Стасов. Работы были завершены только в 1835 году. Согласно макету ансамбля Смольного монастыря, рядом с собором планировалось возвести 140-метровую пятиярусную колокольню. Она могла стать самым высоким зданием в Европе. Но Фельтен решил, что доминантой должен быть именно собор. Смольный собор был закрыт в 1931 году. В 1990 году в нем был открыт концертно-выставочный зал, где выступал хор и проходили концерты хоровой музыки.

В 2015 году было принято решение о передаче собора в ведение РПЦ. Торжественное вручение духовенству ключей прошло 25 января 2016 года. Оттуда пришлось вывезти уникальный голландский электронный орган, специально сконструированный для этого пространства. Он был демонтирован и передан базилике Святой Екатерины ﻿на Невском пр., 32 – 34. Камерный хор Смольного собора лишился репетиционной базы и места для выступлений. Впоследствии хор сменил название на Концертный хор Санкт-Петербурга.


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комментарии пользователей (10)
ushkuinik
16 марта 2017 г. 11:06
Загубят Смольный собор или привычно полезут горожанам в карман под рассказы о необходимости спасения памятника культуры.
Иван Петров
16 марта 2017 г. 10:53
Через год после передачи собора РПЦ "Фонтанка" насчитала менее 1 тысячи.
В 2017 году и занавеси, и напольное покрытие планируется снять, а стекла в окнах заменить. "Только на это нужно 80 миллионов" Экскурсанты задают вопрос: кто и как будет финансировать эти работы. Но Наталья ответа не знает.
Вспомнилась сцена из сериала "Следствие ведут знатоки" — фильм "Свалка". Моралёв: Так ко мне ж никто не ходит!.. Воронцов: Ах ты, миленький мой! К нему никто не ходит!.. Да ты сам ходи! Сам! Организуй рекламу, создай клиентуру. В ногах у бабок валяйся — а дай мне полтора плана! Дай!!
Иван Петров
16 марта 2017 г. 10:46
sextan:
Ключарю Серафиму Шкредю понадобился всего год, чтобы обзавестись квартирой на Староневском, купленной им за 27 000 000 рублей.
Напрашивается простой и логичный вывод: гнать попов в шею из музеев! Полный запрет на любую деятельность религиозных организаций в музеях — ни богослужений, ни церковных лавок в музеях быть не должно!
Udel
16 марта 2017 г. 10:44
Трудничество — направление деятельности людей, работающих при православном монастыре или храме на добровольной и бескорыстной основе (во славу Божию), а при длительном периоде работы ещё и проживающих там же. В таких случаях трудник со стороны монастыря/храма обеспечивается питанием и проживанием. Вроде у трудников доходы трудовые. Но их (доходов) вовсе нет. Всё запутано...
sextan
16 марта 2017 г. 09:52
"в Исаакии с разрешения Николая Бурова торгуют две церковные лавки, в основном златой бижутерией. Основной покупатель в этих лавках = средний класс китай-папа. Ежедневный доход каждой церковной лавки в высокий сезон — 100 000 деревянными. Высокий туристический сезон в Петербурге начинается в мае и длится по конца октября. На содержание притча из сих доходов выделяется 1 %, остальное оседает в карманах отца ключаря. Ключарю Серафиму Шкредю понадобился всего год, чтобы обзавестись квартирой на Староневском, купленной им за 27 000 000 рублей." http://kalakazo.livejournal.com/tag/Исаакиевский собор
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