Депутат Ковалев попросил королеву Елизавету сохранить церковь на Английской набережной в Петербурге

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Ковалев обратился к английской королеве Елизавете, главе Англиканской церкви, с просьбой посодействовать в сохранении церкви на Английской набережной. Об этом он сообщил журналистам 15 марта в ЗакСе, сообщает корреспондент "Фонтанки".

"Сейчас в эту церковь переезжает Мюзик-Холл. На фоне органа будет кафе "Шардам". Представители этой церкви не смогут проводить свои ежегодные богослужения", – возмутился депутат.

Аналогичный запрос о целесообразности переезда театра Ковалев отправил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.