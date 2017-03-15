Еще
12:54 15.03.2017
Новость часа
11:15
Движение на оранжевой линии восстановлено, упавшая на рельсы жива
Пришлите свою новость!
12:54
Депутат Ковалев попросил королеву Елизавету сохранить церковь на Английской набережной в Петербурге
12:50
Петербуржец отозвал иск к Смольному за бездействие при передаче Исаакия церкви
12:43
"Единая Россия" решила не поддерживать гаражников в Купчино
12:38
"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе
12:36
Шнуров примет участие в мартовских «Диалогах»
12:28
Фильму «Матрица» придумывают продолжение
12:28
Жительница Омска загорелась в кресле у стоматолога
12:24
Первый Wi-Fi-шкаф поставили на станции метро «Улица Дыбенко»
12:20
В Петербург вернулись полярники из очередной антарктической экспедиции
12:14
Реформа ОСАГО уходит на третье чтение
12:10
"Ростову" и "Рубину" запретили играть на домашних стадионах
11:59
СКА - пятый клуб Европы по посещаемости
11:51
ВЦИОМ: Вера россиян в величие страны достигла максимума
11:43
Джигурда рассказал, за что лишён гражданства ДНР
11:30
Патрульных собак финской полиции оденут в бронежилеты
11:26
Депутаты ЗакСа отказались спрашивать губернатора о строительстве плавучей атомной платформы в центре Петербурга
11:15
Движение на оранжевой линии восстановлено, упавшая на рельсы жива
11:10
Автомобиль с водителем утонул в Ижоре
10:59
На «Ладожской» на пути упал человек
10:50
"Квадрат": Академию Художеств отреставрируют на федеральные средства
10:44
Суд не стал рассматривать апелляцию Навального по делу "Кировлеса"
10:34
В Петербурге задержали авторитета по заявлению еще большего авторитета
10:28
В фарше из петербургских магазинов нашли скрытые ингредиенты и целлюлозу
10:22
Анкара заявила, что не видит причин придерживаться соглашения с ЕС по миграции
10:15
Из-за обрыва проводов в районе Шафировского наземный транспорт меняет маршрут
10:09
Любителю Nissan не помогли 12 мобильных телефонов и глушилка
09:57
Туска вызвали на допрос по делу о контактах с ФСБ
09:49
Жестоко наказавший ребенка в Приозерске ехал в Москву на ТВ
09:41
В ДТП на Чкаловском ребенок получил тяжелейшие травмы
09:33
После визита клиента в петербургском банке пропали наличные
09:25
СМИ: В Ростове будут судить воевавшего в Сирии россиянина
09:17
СМИ: «Адмирал Кузнецов» отправится на глубокую модернизацию
09:09
Старинные монеты ехали в Россию на «Аллегро»
09:01
Из «Евросети» на Заневском вынесли IPhone на сотни тысяч
08:53
Отдых в спа-отеле обошелся петербуржцу в 6,2 миллиона – угнали Lexus
08:45
Лжеминера Кировского суда искали четыре месяца
08:37
Путин обсудил с Эрдоганом поставки С-400 в Турцию
08:29
Восемь офицеров ВМС США обвинили в продаже военных секретов в обмен на секс-вечеринки
08:21
СК возбудил дело о миллионных премиях «Почты России», но фигурантом стал не глава госкомпании
08:13
Умышленно наехавший на ребёнка в Приозерске водитель задержан
08:05
В гараже в Пушкине нашли боевые гранаты, перекрашенные в учебные
07:37
У водителей проблемы – обрыв ограничил движение в районе Шафировского
03:09
Даниил Гранин выпустит новый роман о любви и войне
01:44
В Шереметевском дворце вырастет сад из мебели
01:44
ФСБ Петербурга провела обыск у полковника Уварова после задержания за взятку его подчиненного
01:30
На Ленфильме разоблачат автомобильное лобби
01:17
Новый императорский театр представит «Троянок» в «Олимпии»
00:40
Украинская полиция обвинила депутата Парасюка в нападении на блокпост Славянска
00:29
Радикалы требуют от Порошенко немедленного запрета на торговлю с Донбассом
00:15
Дефицит бюджета РФ за два месяца достиг 1,2 процента ВВП
00:07
МАК заявил о «печальном рекорде» по количеству авиапроисшествий в 2016 году
14/03
Биржи США закрылись падением
14/03
Турбин: Ассистент сказал, что мяч полностью не пересек линию
14/03
Норвегия экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
14/03
Знарок: Дацюк и Войнов должны сыграть в следующем матче
14/03
На северо-востоке США объявлено ЧП из-за снежной бури
14/03
Дом-памятник в Динамо достался местным застройщикам
14/03
Wikileaks опубликовал документы о премьере Нидерландов
14/03
Сбербанк на Украине ограничивает выдачу наличных
14/03
Аксенов: России нужна монархия
14/03
В Киеве националисты громят офис Альфа-банка
14/03
Кремль прокомментировал информацию о возможном назначении Грушко послом в ООН
14/03
При столкновении «Форда» и «Фиата» в Сланцевском районе погибли двое
14/03
Двое неизвестных совершили налет на ювелирный магазин в Москве
14/03
СКА в третий раз победил «Динамо» в полуфинале Западной конференции КХЛ
14/03
Глава МВФ призвала страны G20 воздержаться от политики протекционизма
14/03
США выделят Украине $54 млн на реформы
14/03
Навальный собрался провести митинг в Москве
14/03
Сбербанк обратился к Порошенко
14/03
Умер принц Датский
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
15.03.2017 12:50
0 Комментариев

Петербуржец отозвал иск к Смольному за бездействие при передаче Исаакия церкви

Смольнинский суд Петербурга прекратил дело против комитета имущественных отношений, который не опубликовал заявление РПЦ с просьбой передать в безвозмездное пользование Исаакиевский собор.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сегодня, 15 марта зампредседателя Смольнинского суда Татьяна Матусяк начала выносить решения по череде исков, заявленных к правительству Петербурга по поводу передачи Исаакия церкви. Пионером выступил гражданский активист Павел Шапчиц. Он просил признать незаконным бездействие комитета имущественных отношений (КИО), который на правах уполномоченного органа исполнительной власти должен был, по мнению истца, получить заявление РПЦ с просьбой передать собор и опубликовать его. Однако обращение на сайте Смольного не появилось, а КИО 30 декабря 2016 года издал распоряжение с планом мероприятий по передаче Исаакия.

Александр Ермаков

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Так как 13 марта, на первом заседании по основному иску защитников собора как музея, представитель КИО Мария Вишневская признала, что церковь не отправляла заявление в ведомство, (а направляла губернатору Георгию Полтавченко), и публиковать, соответственно, было нечего, то сегодня Павел Шапчиц заявил отказ от исковых требований.

Судья Матусяк вынесла определение о прекращении дела в связи с отсутствием предмета спора.

Через несколько минут в Смольнинском начнется заседание по основному иску. Четыре человека, в том числе Шапчиц, оспаривают распоряжение КИО, которое, по их мнению, издано незаконно, в обход предусмотренной 327-м ФЗ (регулирует передачу объектов религиозным организациям) процедуры. Комитет претензий не признает, настаивая, что документ является всего лишь планом мероприятий, не означает принятое решение о передаче Исаакия и не нарушает права граждан.

Изначально рассмотрение иска планировалось продолжить 17 апреля, но Татьяна Матусяк 14 марта резко изменила решение и разослала повестки на сегодня. Ее спешность совпала с совещанием в Смольном, где снова было оглашено стойкое намерение передать Исаакий церкви 16 апреля, к Пасхе. Затяжка судебного процесса явно мешала чиновникам.

Справка:

Речь о передаче Исаакиевского собора зашла после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря - тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем. Обе группы периодически проводят свои акции, выводя на улицы тысячи людей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
14.03.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI

Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20

В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности

10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Депутат Ковалев попросил королеву Елизавету сохранить церковь на Английской набережной в Петербурге
Петербуржец отозвал иск к Смольному за бездействие при передаче Исаакия церкви
"Единая Россия" решила не поддерживать гаражников в Купчино
Первый Wi-Fi-шкаф поставили на станции метро «Улица Дыбенко»
В Петербург вернулись полярники из очередной антарктической экспедиции
Движение на оранжевой линии восстановлено, упавшая на рельсы жива
На «Ладожской» на пути упал человек
Из-за обрыва проводов в районе Шафировского наземный транспорт меняет маршрут
У водителей проблемы – обрыв ограничил движение в районе Шафировского
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта
Открытое метро: уравнение с одними неизвестными
Подарок к Пасхе для патриарха
Можно ли согласовать перепланировку памятника задним числом
Турецкому строителю доктор выписал справку
Как Петербург готов к Кубку конфедераций
«Велогороду» ищут замену
Генплан: все решится летом
«Красный Бор» не нужен Москве, но нужен Финляндии
На намыв заселяться - по воздуху
«Доктор Питер» наградил лучшие клиники Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

«Бандитский Петербург» - обратный билет

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Музыкант Глеб Самойлов, группа The Matrixx.

Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

Новости компаний
КЕЙ
14.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI
Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30
«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга
Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.