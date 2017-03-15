Петербуржец отозвал иск к Смольному за бездействие при передаче Исаакия церкви

Смольнинский суд Петербурга прекратил дело против комитета имущественных отношений, который не опубликовал заявление РПЦ с просьбой передать в безвозмездное пользование Исаакиевский собор.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сегодня, 15 марта зампредседателя Смольнинского суда Татьяна Матусяк начала выносить решения по череде исков, заявленных к правительству Петербурга по поводу передачи Исаакия церкви. Пионером выступил гражданский активист Павел Шапчиц. Он просил признать незаконным бездействие комитета имущественных отношений (КИО), который на правах уполномоченного органа исполнительной власти должен был, по мнению истца, получить заявление РПЦ с просьбой передать собор и опубликовать его. Однако обращение на сайте Смольного не появилось, а КИО 30 декабря 2016 года издал распоряжение с планом мероприятий по передаче Исаакия.

Так как 13 марта, на первом заседании по основному иску защитников собора как музея, представитель КИО Мария Вишневская признала, что церковь не отправляла заявление в ведомство, (а направляла губернатору Георгию Полтавченко), и публиковать, соответственно, было нечего, то сегодня Павел Шапчиц заявил отказ от исковых требований.

Судья Матусяк вынесла определение о прекращении дела в связи с отсутствием предмета спора.

Через несколько минут в Смольнинском начнется заседание по основному иску. Четыре человека, в том числе Шапчиц, оспаривают распоряжение КИО, которое, по их мнению, издано незаконно, в обход предусмотренной 327-м ФЗ (регулирует передачу объектов религиозным организациям) процедуры. Комитет претензий не признает, настаивая, что документ является всего лишь планом мероприятий, не означает принятое решение о передаче Исаакия и не нарушает права граждан.

Изначально рассмотрение иска планировалось продолжить 17 апреля, но Татьяна Матусяк 14 марта резко изменила решение и разослала повестки на сегодня. Ее спешность совпала с совещанием в Смольном, где снова было оглашено стойкое намерение передать Исаакий церкви 16 апреля, к Пасхе. Затяжка судебного процесса явно мешала чиновникам.