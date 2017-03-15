"Единая Россия" решила не поддерживать гаражников в Купчино

ЗакС Петербурга 15 марта отклонил запрос о выплатах компенсаций гаражникам в Купчино. Документ вносила на рассмотрение ЗакСа депутат Оксана Дмитриева.

За документ проголосовали всего 13 человек. Фракция "Единая Россия" в парламенте вообще не стала голосовать за обращение к губернатору, передает корреспондент "Фонтанки".

По словам депутата, на данный момент в городе сформирована практика, исходя из которой земельный участок, занятый коллективной автостоянкой, продается застройщику, а договор аренды не расторгается. Юридически, утверждает депутат, это позволяет отказаться от обязательств города по выплате компенсаций за снос гаражей.

В запросе губернатору Петербурга Дмитриева обращала внимание на подобную ситуацию во Фрунзенском районе Петербурга. Там земельный участок на Малой Бухарестской улице, на котором располагается коллективная автостоянка, был передан в собственность ООО «СтройТрестГалант2», а договор аренды, заключенный между Фрунзенской районной администрацией и гаражным кооперативом, не был расторгнут. И возникла конфликтная ситуация.

Однако депутаты городского парламента не поддержали запрос Дмитриевой, решив, что существующая нормативно-правовая база достаточна для урегулирования спора.