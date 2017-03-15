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15.03.2017 12:09
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Кресло для Агаты дешевле, чем пара ужинов в дорогом ресторане

Агате два года, но она едва держит голову. Врачи ставят ей диагноз - спастический тетрапарез. Причина - в тяжелых родах. Для реабилитации ребенку требуется специальное кресло. Стоит оно 235 тысяч рублей.
Кресло для Агаты дешевле, чем пара ужинов в дорогом ресторане

Агата – единственный и желанный ребёнок. Беременность проходила хорошо. Будущие родители жили в счастливом ожидании. Роды начались ровно в 40 недель. Была слабая родовая деятельность, маме поставили капельницы. От жуткой боли и длительного процесса у неё поднялась высокая температура. Голову она смогла вытужить сама, а дальше понадобилась помощь врачей.Когда всё закончилось, девочка не дышала – асфиксия. Дальше была реанимация и двое суток на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Агата выжила. Через месяц девочку с мамой выписали домой, предупредив, что теперь их основной врач – невролог.

В 9 месяцев в Научном центре здоровья детей (Москва) Агате поставили диагноз ДЦП, спастическая диплегия. С тех пор девочка прошла там три курса реабилитации. В родной Туле она постоянно занимается гимнастикой, фитболом, проходит курсы войта-терапии, массажа, тейпирования, парафина и расслабляющих ванн, посещает логопеда и остеопата.

Сейчас девочке почти два года, но она неуверенно держит голову, редко переворачивается, у неё есть непогашенные патологические рефлексы. Заболевание не затронуло интеллект, но из-за нарушений физического развития страдает психоэмоциональное. Теперь врачи ей ставят диагноз -спастический тетрапарез.

Последняя реабилитация (войта- и бобат-терапии) в декабре 2016 года дала хорошие результаты: руки стали гораздо мягче, хорошо разгибаются в локтях, кисти раскрылись. Агата стала больше понимать, выполняет несколько просьб. Она начала издавать новые речевые звуки и стараться повторять слова окружающих.

Невролог сказал, что у Агаты слабые мышцы и пока её рано вертикализировать, но уже пора усадить. В её индивидуальную программу реабилитации включена опора для сидения. Но та, что дадут по инвалидности, не подойдёт хрупкой девочке – слишком широкое сидение. Агата будет заваливаться на бок. Врач посоветовал приобрести немецкое кресло фирмы ОТТО БОК. Оно поддерживает шею, помогает тренировать удержание головы. В нём регулируется ширина и глубина сидения. Но главное – оно помогает погасить патологические рефлексы, которые мешают девочке развиваться и сводят на нет достижения реабилитации.

Но стоимость кресла – 235 000 рублей. Семья, чьи доходы уходят на реабилитации и лечение, не может позволить себе такую крупную трату. Родители мечтают подарить дочке здоровье и по возможности купировать последствия диагноза. Но для этого требуется ваша помощь.

Сбор средств ведет петербургский фонд "Алеша". Страничка Агаты на сайте фонда.


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