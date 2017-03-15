В Петербург вернулись полярники из очередной антарктической экспедиции

В Санкт-Петербург возвращается состав 61-й российской антарктической экспедиции. На смену полярникам уже отправилась следующая экспедиция – 62-я. Об этом «Фонтанке» рассказал заместитель начальника Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Сергей Бугаёв.

В аэропорт Пулково рейсом из Кейптауна прилетели полярники, которые провели зимовку на трёх российских станциях – «Восток», «Мирный» и «Прогресс». Персонал ещё двух станций ожидает смены.

– На трёх станциях прошла смена зимовочного состава, – рассказал Сергей Бугаёв. – Тех, кто зимовал, экспедиционное судно «Академик Фёдоров» доставило в порт Кейптауна, ЮАР, а оттуда они вылетели на родину.

Одновременно, по словам руководителя экспедиции, в Кейптаун прилетела смена для полярников ещё двух российских станций – «Новолазаревская» и «Беллинсгаузен». Их ожидает «Академик Фёдоров», который выходит из порта 16 марта.

– Сначала судно прямым ходом прибудет на станцию «Новолазаревская», куда доставит не только личный состав на смену, но и груз для очередной зимовки, – объяснил Сергей Бугаёв. – Оттуда судно отправится на станцию «Беллинсгаузен», где тоже произойдёт смена состава и разгрузка всего необходимого для зимовки. Дальше «Академик Фёдоров» пойдёт в Санкт-Петербург через Южную Америку, столицу Уругвая Монтевидео.

Результаты работы 61-й экспедиции, по словам руководителя, станут известны, когда все сотрудники приедут в институт и сдадут свои отчёты.

Всего в Антарктиде работает пять круглогодичных российских станций, они, по словам Сергея Бугаёва, «разбросаны по всему континенту». Сейчас оттуда вернулись 120 человек, столько же отправилось на следующую смену. Каждая автономная зимовка длится 11-13 месяцев. Ещё от месяца до двух может занимать дорога. Отсчёт российских антарктических экспедиций ведётся с 1956 года, когда стартовала первая из них.