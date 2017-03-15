Еще
12:55 15.03.2017
Новость часа
11:15
Движение на оранжевой линии восстановлено, упавшая на рельсы жива
Пришлите свою новость!
12:54
Депутат Ковалев попросил королеву Елизавету сохранить церковь на Английской набережной в Петербурге
12:50
Петербуржец отозвал иск к Смольному за бездействие при передаче Исаакия церкви
12:43
"Единая Россия" решила не поддерживать гаражников в Купчино
12:38
"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе
12:36
Шнуров примет участие в мартовских «Диалогах»
12:28
Фильму «Матрица» придумывают продолжение
12:28
Жительница Омска загорелась в кресле у стоматолога
12:24
Первый Wi-Fi-шкаф поставили на станции метро «Улица Дыбенко»
12:20
В Петербург вернулись полярники из очередной антарктической экспедиции
12:14
Реформа ОСАГО уходит на третье чтение
12:10
"Ростову" и "Рубину" запретили играть на домашних стадионах
11:59
СКА - пятый клуб Европы по посещаемости
11:51
ВЦИОМ: Вера россиян в величие страны достигла максимума
11:43
Джигурда рассказал, за что лишён гражданства ДНР
11:30
Патрульных собак финской полиции оденут в бронежилеты
11:26
Депутаты ЗакСа отказались спрашивать губернатора о строительстве плавучей атомной платформы в центре Петербурга
11:15
Движение на оранжевой линии восстановлено, упавшая на рельсы жива
11:10
Автомобиль с водителем утонул в Ижоре
10:59
На «Ладожской» на пути упал человек
10:50
"Квадрат": Академию Художеств отреставрируют на федеральные средства
10:44
Суд не стал рассматривать апелляцию Навального по делу "Кировлеса"
10:34
В Петербурге задержали авторитета по заявлению еще большего авторитета
10:28
В фарше из петербургских магазинов нашли скрытые ингредиенты и целлюлозу
10:22
Анкара заявила, что не видит причин придерживаться соглашения с ЕС по миграции
10:15
Из-за обрыва проводов в районе Шафировского наземный транспорт меняет маршрут
10:09
Любителю Nissan не помогли 12 мобильных телефонов и глушилка
09:57
Туска вызвали на допрос по делу о контактах с ФСБ
09:49
Жестоко наказавший ребенка в Приозерске ехал в Москву на ТВ
09:41
В ДТП на Чкаловском ребенок получил тяжелейшие травмы
09:33
После визита клиента в петербургском банке пропали наличные
09:25
СМИ: В Ростове будут судить воевавшего в Сирии россиянина
09:17
СМИ: «Адмирал Кузнецов» отправится на глубокую модернизацию
09:09
Старинные монеты ехали в Россию на «Аллегро»
09:01
Из «Евросети» на Заневском вынесли IPhone на сотни тысяч
08:53
Отдых в спа-отеле обошелся петербуржцу в 6,2 миллиона – угнали Lexus
08:45
Лжеминера Кировского суда искали четыре месяца
08:37
Путин обсудил с Эрдоганом поставки С-400 в Турцию
08:29
Восемь офицеров ВМС США обвинили в продаже военных секретов в обмен на секс-вечеринки
08:21
СК возбудил дело о миллионных премиях «Почты России», но фигурантом стал не глава госкомпании
08:13
Умышленно наехавший на ребёнка в Приозерске водитель задержан
08:05
В гараже в Пушкине нашли боевые гранаты, перекрашенные в учебные
07:37
У водителей проблемы – обрыв ограничил движение в районе Шафировского
03:09
Даниил Гранин выпустит новый роман о любви и войне
01:44
В Шереметевском дворце вырастет сад из мебели
01:44
ФСБ Петербурга провела обыск у полковника Уварова после задержания за взятку его подчиненного
01:30
На Ленфильме разоблачат автомобильное лобби
01:17
Новый императорский театр представит «Троянок» в «Олимпии»
00:40
Украинская полиция обвинила депутата Парасюка в нападении на блокпост Славянска
00:29
Радикалы требуют от Порошенко немедленного запрета на торговлю с Донбассом
00:15
Дефицит бюджета РФ за два месяца достиг 1,2 процента ВВП
00:07
МАК заявил о «печальном рекорде» по количеству авиапроисшествий в 2016 году
14/03
Биржи США закрылись падением
14/03
Турбин: Ассистент сказал, что мяч полностью не пересек линию
14/03
Норвегия экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
14/03
Знарок: Дацюк и Войнов должны сыграть в следующем матче
14/03
На северо-востоке США объявлено ЧП из-за снежной бури
14/03
Дом-памятник в Динамо достался местным застройщикам
14/03
Wikileaks опубликовал документы о премьере Нидерландов
14/03
Сбербанк на Украине ограничивает выдачу наличных
14/03
Аксенов: России нужна монархия
14/03
В Киеве националисты громят офис Альфа-банка
14/03
Кремль прокомментировал информацию о возможном назначении Грушко послом в ООН
14/03
При столкновении «Форда» и «Фиата» в Сланцевском районе погибли двое
14/03
Двое неизвестных совершили налет на ювелирный магазин в Москве
14/03
СКА в третий раз победил «Динамо» в полуфинале Западной конференции КХЛ
14/03
Глава МВФ призвала страны G20 воздержаться от политики протекционизма
14/03
США выделят Украине $54 млн на реформы
14/03
Навальный собрался провести митинг в Москве
14/03
Сбербанк обратился к Порошенко
14/03
Умер принц Датский
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
15.03.2017 12:14

Реформа ОСАГО уходит на третье чтение

Государственная дума ФС РФ приняла поправки в закон об ОСАГО (о преимуществе ремонта перед компенсацией после ДТП) во втором чтении. Это произошло на заседании 15 марта. Документ почти не обсуждали.

Представитель комитета по экономической политике российского парламента Анатолий Аксаков заверил коллег, что с реформой автомобилисты России станут жить лучше.

Из озвученных новшеств – штраф в 0,5 процента от суммы возмещения за каждый день просрочки ремонта, действие закона только для новых договоров и гарантийные обязательства по кузовным работам на год.

Также известно, что расчет стоимости ремонта будет производиться без учета износа деталей.

В третьем чтении документ попытаются принять уже 17 марта.

Подробности о теме читайте на «Водителе Петербурга».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Реформа ОСАГО уходит на третье чтение
Автомобиль с водителем утонул в Ижоре
Из-за обрыва проводов в районе Шафировского наземный транспорт меняет маршрут
Любителю Nissan не помогли 12 мобильных телефонов и глушилка
В ДТП на Чкаловском ребенок получил тяжелейшие травмы
Отдых в спа-отеле обошелся петербуржцу в 6,2 миллиона – угнали Lexus
У водителей проблемы – обрыв ограничил движение в районе Шафировского
Петербургское предприятие Hyundai рассматривает локализацию сборки в Казахстане
KIA Rio нового поколения сойдет с конвейера завода в Петербурге в середине лета
Эксперт: Убытки российского автопрома в 2017 году составят 150 млрд рублей
Беспилотниками - по российскому автопрому
Заговор высших судов перед реформой ОСАГО
Вожделенный Solaris
Петербург укладывают на каршеринг
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Азбука водителей Петербурга
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

«Бандитский Петербург» - обратный билет

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Музыкант Глеб Самойлов, группа The Matrixx.

Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.