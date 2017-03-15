Реформа ОСАГО уходит на третье чтение

Государственная дума ФС РФ приняла поправки в закон об ОСАГО (о преимуществе ремонта перед компенсацией после ДТП) во втором чтении. Это произошло на заседании 15 марта. Документ почти не обсуждали.

Представитель комитета по экономической политике российского парламента Анатолий Аксаков заверил коллег, что с реформой автомобилисты России станут жить лучше.

Из озвученных новшеств – штраф в 0,5 процента от суммы возмещения за каждый день просрочки ремонта, действие закона только для новых договоров и гарантийные обязательства по кузовным работам на год.

Также известно, что расчет стоимости ремонта будет производиться без учета износа деталей.

В третьем чтении документ попытаются принять уже 17 марта.

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