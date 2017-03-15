"Ростову" и "Рубину" запретили играть на домашних стадионах

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение чемпионата России на стадионы «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани.

"Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиям регламентирующих документов", – сообщается на официальном сайте РФПЛ 15 марта.

Петербургский "Зенит" должен сыграть в Казани выездной матч 21 тура чемпионата России против "Рубина". Игры тура пройдут с 31 марта по 3 апреля. Где теперь состоится игра, пока неизвестно.