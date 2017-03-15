Еще
12:55 15.03.2017
Новость часа
11:15
Движение на оранжевой линии восстановлено, упавшая на рельсы жива
Пришлите свою новость!
12:54
Депутат Ковалев попросил королеву Елизавету сохранить церковь на Английской набережной в Петербурге
12:50
Петербуржец отозвал иск к Смольному за бездействие при передаче Исаакия церкви
12:43
"Единая Россия" решила не поддерживать гаражников в Купчино
12:38
"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе
12:36
Шнуров примет участие в мартовских «Диалогах»
12:28
Фильму «Матрица» придумывают продолжение
12:28
Жительница Омска загорелась в кресле у стоматолога
12:24
Первый Wi-Fi-шкаф поставили на станции метро «Улица Дыбенко»
12:20
В Петербург вернулись полярники из очередной антарктической экспедиции
12:14
Реформа ОСАГО уходит на третье чтение
12:10
"Ростову" и "Рубину" запретили играть на домашних стадионах
11:59
СКА - пятый клуб Европы по посещаемости
11:51
ВЦИОМ: Вера россиян в величие страны достигла максимума
11:43
Джигурда рассказал, за что лишён гражданства ДНР
11:30
Патрульных собак финской полиции оденут в бронежилеты
11:26
Депутаты ЗакСа отказались спрашивать губернатора о строительстве плавучей атомной платформы в центре Петербурга
11:15
Движение на оранжевой линии восстановлено, упавшая на рельсы жива
11:10
Автомобиль с водителем утонул в Ижоре
10:59
На «Ладожской» на пути упал человек
10:50
"Квадрат": Академию Художеств отреставрируют на федеральные средства
10:44
Суд не стал рассматривать апелляцию Навального по делу "Кировлеса"
10:34
В Петербурге задержали авторитета по заявлению еще большего авторитета
10:28
В фарше из петербургских магазинов нашли скрытые ингредиенты и целлюлозу
10:22
Анкара заявила, что не видит причин придерживаться соглашения с ЕС по миграции
10:15
Из-за обрыва проводов в районе Шафировского наземный транспорт меняет маршрут
10:09
Любителю Nissan не помогли 12 мобильных телефонов и глушилка
09:57
Туска вызвали на допрос по делу о контактах с ФСБ
09:49
Жестоко наказавший ребенка в Приозерске ехал в Москву на ТВ
09:41
В ДТП на Чкаловском ребенок получил тяжелейшие травмы
09:33
После визита клиента в петербургском банке пропали наличные
09:25
СМИ: В Ростове будут судить воевавшего в Сирии россиянина
09:17
СМИ: «Адмирал Кузнецов» отправится на глубокую модернизацию
09:09
Старинные монеты ехали в Россию на «Аллегро»
09:01
Из «Евросети» на Заневском вынесли IPhone на сотни тысяч
08:53
Отдых в спа-отеле обошелся петербуржцу в 6,2 миллиона – угнали Lexus
08:45
Лжеминера Кировского суда искали четыре месяца
08:37
Путин обсудил с Эрдоганом поставки С-400 в Турцию
08:29
Восемь офицеров ВМС США обвинили в продаже военных секретов в обмен на секс-вечеринки
08:21
СК возбудил дело о миллионных премиях «Почты России», но фигурантом стал не глава госкомпании
08:13
Умышленно наехавший на ребёнка в Приозерске водитель задержан
08:05
В гараже в Пушкине нашли боевые гранаты, перекрашенные в учебные
07:37
У водителей проблемы – обрыв ограничил движение в районе Шафировского
03:09
Даниил Гранин выпустит новый роман о любви и войне
01:44
В Шереметевском дворце вырастет сад из мебели
01:44
ФСБ Петербурга провела обыск у полковника Уварова после задержания за взятку его подчиненного
01:30
На Ленфильме разоблачат автомобильное лобби
01:17
Новый императорский театр представит «Троянок» в «Олимпии»
00:40
Украинская полиция обвинила депутата Парасюка в нападении на блокпост Славянска
00:29
Радикалы требуют от Порошенко немедленного запрета на торговлю с Донбассом
00:15
Дефицит бюджета РФ за два месяца достиг 1,2 процента ВВП
00:07
МАК заявил о «печальном рекорде» по количеству авиапроисшествий в 2016 году
14/03
Биржи США закрылись падением
14/03
Турбин: Ассистент сказал, что мяч полностью не пересек линию
14/03
Норвегия экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
14/03
Знарок: Дацюк и Войнов должны сыграть в следующем матче
14/03
На северо-востоке США объявлено ЧП из-за снежной бури
14/03
Дом-памятник в Динамо достался местным застройщикам
14/03
Wikileaks опубликовал документы о премьере Нидерландов
14/03
Сбербанк на Украине ограничивает выдачу наличных
14/03
Аксенов: России нужна монархия
14/03
В Киеве националисты громят офис Альфа-банка
14/03
Кремль прокомментировал информацию о возможном назначении Грушко послом в ООН
14/03
При столкновении «Форда» и «Фиата» в Сланцевском районе погибли двое
14/03
Двое неизвестных совершили налет на ювелирный магазин в Москве
14/03
СКА в третий раз победил «Динамо» в полуфинале Западной конференции КХЛ
14/03
Глава МВФ призвала страны G20 воздержаться от политики протекционизма
14/03
США выделят Украине $54 млн на реформы
14/03
Навальный собрался провести митинг в Москве
14/03
Сбербанк обратился к Порошенко
14/03
Умер принц Датский
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
15.03.2017 11:59

СКА - пятый клуб Европы по посещаемости

Сайт ИИХФ 15 марта опубликовал рейтинг европейских клубов по посещаемости в сезоне-2016/17. В первую десятку попали четыре команды, выступающие в КХЛ, из них всего одна, представляющая Россию, – это питерские армейцы.

На втором месте идет минское "Динамо" – 13 230 зрителей в среднем на игре, на пятой строчке – СКА (11 735 болельщиков). Седьмую строчку занял "Йокерит" (9610), девятую – "Слован" (9104). Издание »Спорт-Экспресс» подчеркивает, что столичный "Спартак" поднялся в рейтинге с 31-го на 16-е место. Средняя посещаемость столичного клуба в этом сезоне составила 7288 зрителей. Рижское "Динамо" опустилось с 39-й на 75-ю строчку.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. (1) "Берн" (Швейцария) – 16 399

2. (6) "Динамо" (Белоруссия, КХЛ) – 13 230

3. (3) "Кельнер Хайе" (Германия) – 12 662

4. (2) "Айсбэрен" (Германия) – 12 052

5. (4) СКА (Россия, КХЛ) – 11 735

6. (5) "Адлер" (Германия) – 10 812

7. (7) "Йокерит" (Финляндия, КХЛ) – 9610

8. (8) "Цюрих" (Швейцария) – 9214

9. (12) "Слован" (Словакия, КХЛ) – 9104

10. (9) "Фрелунда" (Швеция) – 9029


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе
"Ростову" и "Рубину" запретили играть на домашних стадионах
СКА - пятый клуб Европы по посещаемости
Турбин: Ассистент сказал, что мяч полностью не пересек линию
Знарок: Дацюк и Войнов должны сыграть в следующем матче
СКА в третий раз победил «Динамо» в полуфинале Западной конференции КХЛ
Дацюк пропускает матч СКА с «Динамо» из-за травмы
Капитан СКА Дацюк пропустит четвертый матч серии против «Динамо»
Матчи сборной России обслужат судьи из Румынии и Польши
Митрофанов: У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу
«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми
Как чиновники убивают «Серебряных Львов»
Господь Бог, поражение "Зенита" и телевизионные прибамбасы
Почему надо посмотреть матч "Зенита" с "Амкаром"
Андрей Билейчук: Скамейка «Зенита» была коротка, как июньская ночь
Как Петербург готов к Кубку конфедераций
Во всем виноват «Витязь»
Маурисио: ЦСКА знал, что мы будем делать
Один удар в створ
Все, что надо знать о матче ЦСКА - «Зенит»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

«Бандитский Петербург» - обратный билет

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Музыкант Глеб Самойлов, группа The Matrixx.

Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.