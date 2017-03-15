СКА - пятый клуб Европы по посещаемости

Сайт ИИХФ 15 марта опубликовал рейтинг европейских клубов по посещаемости в сезоне-2016/17. В первую десятку попали четыре команды, выступающие в КХЛ, из них всего одна, представляющая Россию, – это питерские армейцы.

На втором месте идет минское "Динамо" – 13 230 зрителей в среднем на игре, на пятой строчке – СКА (11 735 болельщиков). Седьмую строчку занял "Йокерит" (9610), девятую – "Слован" (9104). Издание »Спорт-Экспресс» подчеркивает, что столичный "Спартак" поднялся в рейтинге с 31-го на 16-е место. Средняя посещаемость столичного клуба в этом сезоне составила 7288 зрителей. Рижское "Динамо" опустилось с 39-й на 75-ю строчку.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. (1) "Берн" (Швейцария) – 16 399

2. (6) "Динамо" (Белоруссия, КХЛ) – 13 230

3. (3) "Кельнер Хайе" (Германия) – 12 662

4. (2) "Айсбэрен" (Германия) – 12 052

5. (4) СКА (Россия, КХЛ) – 11 735

6. (5) "Адлер" (Германия) – 10 812

7. (7) "Йокерит" (Финляндия, КХЛ) – 9610

8. (8) "Цюрих" (Швейцария) – 9214

9. (12) "Слован" (Словакия, КХЛ) – 9104

10. (9) "Фрелунда" (Швеция) – 9029