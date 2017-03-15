Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям

Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».

Мероприятие посвящено особенностям инвестирования на фондовом рынке и проходит во всех регионах присутствия Северо-Западного банка Сбербанка.

На семинаре выступит аналитик Sberbank CIB Сергей Коныгин с макроэкономическим обзором экономики России. Также слушатели узнают о Биржевых инвестиционных фондах (ETF на Московской Бирже), об особенностях налогообложения для инвесторов как одного из способов увеличения доходности портфеля и смогут ознакомиться с преимуществами использования Индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Участие в мероприятии бесплатно.

С учетом ограниченного количества мест обязательна регистрация по электронной почте broker-szb@sberbank.ru либо по телефонам: 8 (800) 555 50 09 (звонок по России бесплатно) или 8 (812) 329-27-14 (15) либо на сайте банка

Начало семинара 22 марта 2017 в 18:45

Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., 101, актовый зал (3-й этаж).

Для Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия будет организована трансляция по видеоконференц-связи в офисах Сбербанка. Список региональных площадок с видеотрансляцией доступен по ссылке. Подробнее с программой семинара можно ознакомиться по ссылке.

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