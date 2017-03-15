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15.03.2017 11:49

Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям

Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
ПАО «Сбербанк России»

Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».

Мероприятие посвящено особенностям инвестирования на фондовом рынке и проходит во всех регионах присутствия Северо-Западного банка Сбербанка.

На семинаре выступит аналитик Sberbank CIB Сергей Коныгин с макроэкономическим обзором экономики России. Также слушатели узнают о Биржевых инвестиционных фондах (ETF на Московской Бирже), об особенностях налогообложения для инвесторов как одного из способов увеличения доходности портфеля и смогут ознакомиться с преимуществами использования Индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Участие в мероприятии бесплатно.

С учетом ограниченного количества мест обязательна регистрация по электронной почте broker-szb@sberbank.ru либо по телефонам: 8 (800) 555 50 09 (звонок по России бесплатно) или 8 (812) 329-27-14 (15) либо на сайте банка

Начало семинара 22 марта 2017 в 18:45

Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., 101, актовый зал (3-й этаж).

Для Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия будет организована трансляция по видеоконференц-связи в офисах Сбербанка. Список региональных площадок с видеотрансляцией доступен по ссылке. Подробнее с программой семинара можно ознакомиться по ссылке.

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Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49

Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям

Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
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14.03.2017 16:44

Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей

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ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59

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Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
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Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44
Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.03.2017 13:56
Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
ПАО «Сбербанк России»
28.02.2017 13:58
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Северо-Западный банк Сбербанка в 2016 году предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг, что в три раза больше показателей 2015 года. Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей.
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28.02.2017 11:09
Банк «Санкт-Петербург» и Кузбасская топливная компания заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» заключили кредитный договор на 1 млрд рублей сроком на 5 лет.
Банк «Санкт-Петербург»
21.02.2017 11:18
Банк «Санкт-Петербург» внедрил сервис «Запрос перевода» в Интернет-банке
В Интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» реализован новый сервис «Запрос перевода», позволяющий клиенту банка быстро сформировать счет и отправить запрос на перевод в свой адрес клиенту любого банка через sms или социальные сети без знания реквизитов.
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
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