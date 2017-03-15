Первый Wi-Fi-шкаф поставили на станции метро «Улица Дыбенко»

Монтаж оборудования для бесплатного беспроводного доступа в Интернет в петербургском метрополитене начали с конца оранжевой ветки. Первый телекоммутационный шкаф установлен на станции «Улица Дыбенко».

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Метрополитен Петербурга», шкаф, отмеченный полосой по цвету ветки, 15 марта установили на платформе. Шкафы выполнены в едином стиле с информационными стойками, из бело-серой гаммы выделяется только яркая полоса, которая будет своей для каждой линии.

Точные сроки первого запуска оборудования пока не назначены.

Напомним, оборудованием сетью беспроводного Интернета станций и тоннелей занимается московская компания, которая до этого запустила Wi-Fi в московской подземке.

По плану оснастить оборудованием четвертую, самую короткую ветку, успеют до конца полугодия. Беспроводной доступ на других линиях появится в течение года.