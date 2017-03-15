ВЦИОМ: Вера россиян в величие страны достигла максимума

Надежда жителей России на статус великой державы переросла в уверенность, что этот факт свершился. Главным противником государства сограждане по-прежнему считают США.

Всероссийский центр изучения общественного мнения 15 марта опубликовал данные опроса, в котором граждане России оценили роль своей страны на мировой арене. 86 процентов опрошенных — максимум за время проводившихся с 2008 года измерений — уверены в том, что влияние России в международных делах велико. Еще год назад таких было на 11 процентов меньше.

При этом с 2016 года почти вдвое сократилось число сомневающихся в величии страны: с 18 до 10 процентов. 57 процентов россиян убеждены в том, что РФ уже вошла в список ведущих государств мира, хотя ещё в 2014 году 54 процента считали, что на этом процесс России потребуется полтора-два десятилетия (в целом, подобный вопрос задавали респондентам с 2003 года). Еще 10 процентов респондентов в списке мировых лидеров Россию не видят. Социологи при этом отметили, что скептически к влиянию страны на международные дела относятся недовольные своим материальным положением — таких, по данным социологов, набралось 19 процентов.

Главным противником России опрошенные назвали США, об этом заявили 43 процента из тех, кто видит военную угрозу России со стороны других стран. Еще 21 процент считают Украину потенциальным агрессором. Впрочем, ощущение нависшей над страной военной угрозы среди сограждан упало от 40 пунктов в 2015 году до минус 12 пунктов в 2017 году (значение может колебаться от 100 до минус 100). Большинство жителей страны (54 процента) верят, что не существует угрозы нападения на Россию.