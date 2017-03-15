Джигурда рассказал, за что лишён гражданства ДНР
Российский шоумен Никита Джигурда рассказал Национальной службе новостей (НСН), почему его лишили гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики. По словам актера, он настаивал на том, что ДНР — это часть Украины.
Джигурда также предложил внести соответствующие изменения в название непризнанного государства, переименовав его в Донецкую народную республику Украины. «Мне ответили на высочайшем уровне, что они не Украина, а часть Новороссии», — пояснил он.
Артист добавил, что гражданства ДНР его лишили после того, как он предложил провести референдум по поводу переименования республики.
Источник: Лента.ру