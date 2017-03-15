Депутаты ЗакСа отказались спрашивать губернатора о строительстве плавучей атомной платформы в центре Петербурга

Депутаты ЗакСа отклонили запрос губернатору Георгию Полтавченко депутата Михаила Амосова о строительстве плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" в центре Петербурга. Соответствующий документ депутат внёс на рассмотрение на заседании 15 марта, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Согласно тексту запроса, в Петербурге в 2017 году на Балтийском заводе произойдёт загрузка ядерного топлива в реакторы плавучего атомного энергоблока. Это действо запланировано менее чем в трёх километрах от Дворцовой площади, что, по мнению депутата, опасно. Как утверждает Амосов, разрешения на эту операцию дали в Смольном и других структурах. Кроме того, яблочник считает, что губернатора недостаточно информируют об опасности плавучего энергоблока.

Отвечая в парламенте на вопрос главы фракции "Единой России" Александра Тетердинко о том, не предлагает ли инициатор запроса закрыть проект вовсе, Амосов сообщил, что знает о практике, когда ядерное топливо загружали в атомные суда за Петербургом на специальном полигоне.

Затем Тетердинко спросил Амосова, не стоит ли в таком случае закрыть ЛАЭС (опасный ядерный объект), которая также находится близко от города? Амосов ответил отрицательно.

В свою очередь, единоросс Алексей Цивилев обвинил яблочника в том, что он, задавая губернатору вопрос о целесообразности строительства плавучей атомной платформы, способствует силам, которые стремятся подорвать развитие отечественной физики. По словам Цивилева, отечественная наука способна обеспечить высококлассное оборудование.

В итоге запрос Амосова к Полтавченко депутаты отклонили.