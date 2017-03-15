Еще
12:54 15.03.2017
Новость часа
11:15
Движение на оранжевой линии восстановлено, упавшая на рельсы жива
Пришлите свою новость!
12:54
Депутат Ковалев попросил королеву Елизавету сохранить церковь на Английской набережной в Петербурге
12:50
Петербуржец отозвал иск к Смольному за бездействие при передаче Исаакия церкви
12:43
"Единая Россия" решила не поддерживать гаражников в Купчино
12:38
"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе
12:36
Шнуров примет участие в мартовских «Диалогах»
12:28
Фильму «Матрица» придумывают продолжение
12:28
Жительница Омска загорелась в кресле у стоматолога
12:24
Первый Wi-Fi-шкаф поставили на станции метро «Улица Дыбенко»
12:20
В Петербург вернулись полярники из очередной антарктической экспедиции
12:14
Реформа ОСАГО уходит на третье чтение
12:10
"Ростову" и "Рубину" запретили играть на домашних стадионах
11:59
СКА - пятый клуб Европы по посещаемости
11:51
ВЦИОМ: Вера россиян в величие страны достигла максимума
11:43
Джигурда рассказал, за что лишён гражданства ДНР
11:30
Патрульных собак финской полиции оденут в бронежилеты
11:26
Депутаты ЗакСа отказались спрашивать губернатора о строительстве плавучей атомной платформы в центре Петербурга
11:15
Движение на оранжевой линии восстановлено, упавшая на рельсы жива
11:10
Автомобиль с водителем утонул в Ижоре
10:59
На «Ладожской» на пути упал человек
10:50
"Квадрат": Академию Художеств отреставрируют на федеральные средства
10:44
Суд не стал рассматривать апелляцию Навального по делу "Кировлеса"
10:34
В Петербурге задержали авторитета по заявлению еще большего авторитета
10:28
В фарше из петербургских магазинов нашли скрытые ингредиенты и целлюлозу
10:22
Анкара заявила, что не видит причин придерживаться соглашения с ЕС по миграции
10:15
Из-за обрыва проводов в районе Шафировского наземный транспорт меняет маршрут
10:09
Любителю Nissan не помогли 12 мобильных телефонов и глушилка
09:57
Туска вызвали на допрос по делу о контактах с ФСБ
09:49
Жестоко наказавший ребенка в Приозерске ехал в Москву на ТВ
09:41
В ДТП на Чкаловском ребенок получил тяжелейшие травмы
09:33
После визита клиента в петербургском банке пропали наличные
09:25
СМИ: В Ростове будут судить воевавшего в Сирии россиянина
09:17
СМИ: «Адмирал Кузнецов» отправится на глубокую модернизацию
09:09
Старинные монеты ехали в Россию на «Аллегро»
09:01
Из «Евросети» на Заневском вынесли IPhone на сотни тысяч
08:53
Отдых в спа-отеле обошелся петербуржцу в 6,2 миллиона – угнали Lexus
08:45
Лжеминера Кировского суда искали четыре месяца
08:37
Путин обсудил с Эрдоганом поставки С-400 в Турцию
08:29
Восемь офицеров ВМС США обвинили в продаже военных секретов в обмен на секс-вечеринки
08:21
СК возбудил дело о миллионных премиях «Почты России», но фигурантом стал не глава госкомпании
08:13
Умышленно наехавший на ребёнка в Приозерске водитель задержан
08:05
В гараже в Пушкине нашли боевые гранаты, перекрашенные в учебные
07:37
У водителей проблемы – обрыв ограничил движение в районе Шафировского
03:09
Даниил Гранин выпустит новый роман о любви и войне
01:44
В Шереметевском дворце вырастет сад из мебели
01:44
ФСБ Петербурга провела обыск у полковника Уварова после задержания за взятку его подчиненного
01:30
На Ленфильме разоблачат автомобильное лобби
01:17
Новый императорский театр представит «Троянок» в «Олимпии»
00:40
Украинская полиция обвинила депутата Парасюка в нападении на блокпост Славянска
00:29
Радикалы требуют от Порошенко немедленного запрета на торговлю с Донбассом
00:15
Дефицит бюджета РФ за два месяца достиг 1,2 процента ВВП
00:07
МАК заявил о «печальном рекорде» по количеству авиапроисшествий в 2016 году
14/03
Биржи США закрылись падением
14/03
Турбин: Ассистент сказал, что мяч полностью не пересек линию
14/03
Норвегия экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
14/03
Знарок: Дацюк и Войнов должны сыграть в следующем матче
14/03
На северо-востоке США объявлено ЧП из-за снежной бури
14/03
Дом-памятник в Динамо достался местным застройщикам
14/03
Wikileaks опубликовал документы о премьере Нидерландов
14/03
Сбербанк на Украине ограничивает выдачу наличных
14/03
Аксенов: России нужна монархия
14/03
В Киеве националисты громят офис Альфа-банка
14/03
Кремль прокомментировал информацию о возможном назначении Грушко послом в ООН
14/03
При столкновении «Форда» и «Фиата» в Сланцевском районе погибли двое
14/03
Двое неизвестных совершили налет на ювелирный магазин в Москве
14/03
СКА в третий раз победил «Динамо» в полуфинале Западной конференции КХЛ
14/03
Глава МВФ призвала страны G20 воздержаться от политики протекционизма
14/03
США выделят Украине $54 млн на реформы
14/03
Навальный собрался провести митинг в Москве
14/03
Сбербанк обратился к Порошенко
14/03
Умер принц Датский
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
15.03.2017 11:10

Автомобиль с водителем утонул в Ижоре

В Тосненском районе Ленобласти примерно в 07.30 15 марта автомобиль "Рено Сандеро" пробил ограждение моста через реку Ижору и упал в воду. В результате ДТП водитель машины погиб.

Подробности читайте на 47news.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Реформа ОСАГО уходит на третье чтение
Автомобиль с водителем утонул в Ижоре
Из-за обрыва проводов в районе Шафировского наземный транспорт меняет маршрут
Любителю Nissan не помогли 12 мобильных телефонов и глушилка
В ДТП на Чкаловском ребенок получил тяжелейшие травмы
Отдых в спа-отеле обошелся петербуржцу в 6,2 миллиона – угнали Lexus
У водителей проблемы – обрыв ограничил движение в районе Шафировского
Петербургское предприятие Hyundai рассматривает локализацию сборки в Казахстане
KIA Rio нового поколения сойдет с конвейера завода в Петербурге в середине лета
Эксперт: Убытки российского автопрома в 2017 году составят 150 млрд рублей
Беспилотниками - по российскому автопрому
Заговор высших судов перед реформой ОСАГО
Вожделенный Solaris
Петербург укладывают на каршеринг
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Азбука водителей Петербурга
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

«Бандитский Петербург» - обратный билет

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Музыкант Глеб Самойлов, группа The Matrixx.

Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.