Автомобиль с водителем утонул в Ижоре
В Тосненском районе Ленобласти примерно в 07.30 15 марта автомобиль "Рено Сандеро" пробил ограждение моста через реку Ижору и упал в воду. В результате ДТП водитель машины погиб.
Подробности читайте на 47news.
В Тосненском районе Ленобласти примерно в 07.30 15 марта автомобиль "Рено Сандеро" пробил ограждение моста через реку Ижору и упал в воду. В результате ДТП водитель машины погиб.
Подробности читайте на 47news.
Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.