Суд не стал рассматривать апелляцию Навального по делу "Кировлеса"

Кировский областной суд не стал рассматривать апелляционную жалобу основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова по делу «Кировлеса». Материалы возвращены в суд первой инстанции для устранения процессуальных нарушений, чтобы защита могла ознакомиться с аудиозаписями заседаний.

8 февраля Ленинский суд Кирова признал фигурантов виновными в присвоении или растрате на сумму около 16 млн руб. и пособничестве. Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно. Испытательный срок для обоих — полтора года. Также они должны уплатить штраф в размере 500 тыс. руб. каждый, но суд зачел сумму, которую они выплатили по первому делу «Кировлеса».

По версии следствия, в 2009 году Навальный, который тогда был советником губернатора Кировской области Никиты Белых, познакомил бывшего директора Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) «Кировлес» Вячеслава Опалева с основателем Вятской лесной компании (ВЛК) Петром Офицеровым. Пользуясь своим влиянием, Навальный навязал Опалеву невыгодную для «Кировлеса» сделку: «Кировлес» должен был поставлять ВЛК лес по заниженной цене, а та перепродавала его по рыночной. При этом «Кировлес» и сам мог реализовывать свою продукцию, указывали в СКР.

На этих условиях «Кировлес» продал ВЛК около 10 тыс. куб. м материалов на сумму почти 16,2 млн руб. Таким образом Навальный, Офицеров и Опалев совершили хищение «в пользу третьих лиц», отмечало обвинение. Защита в ответ указывала, что фигурантов осудили за «обычную предпринимательскую деятельность», а ВЛК выступил как посредник при продаже леса.

Первый приговор по делу «Кировлеса» был вынесен летом 2013 года, но в феврале 2016 года Страсбургский суд признал, что при рассмотрении были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека. На основе этого решения Верховный суд в ноябре 2016 года отменил приговор по первому делу и направил материалы на новое рассмотрение. Оппозиционер и его защита сочли, что ВС должен был вместо этого оправдать Навального и что Россия таким образом де-факто отказалась выполнять решение ЕСПЧ.

Вступление в силу приговора по «делу «Кировлеса» поставит под угрозу участие Навального в президентской кампании 2018 года, поскольку приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления по закону не имеют права избираться в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

Сам основатель ФБК неоднократно обращал внимание, что в Конституции установлен запрет на участие в выборах только для тех, кто находится в местах лишения свободы. Условный срок таких ограничений не накладывает. В ЦИК уже признали, что речь идет о правовой коллизии, и пообещали с ней разобраться.