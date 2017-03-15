В Петербурге задержали авторитета по заявлению еще большего авторитета

На двое суток задержан авторитетный петербургский бизнесмен Восканян. Ему вменяют классику прошлого – вымогательство. Самое же пикантное кроется в имени потерпевшего: когда-то его весь город знал как Фиму.

По информации «Фонтанки», к вечеру 14 марта следователем Следственного управления УМВД по Центральному району задержан на двое суток 55-летний петербургский предприниматель Ашот Восканян. Ему инкриминируется часть третья статьи 163 УК РФ – «Вымогательство в организованной группе в особо крупном размере» (дело было возбуждено еще в декабре прошлого года). Вместе с ним задержаны еще трое его коллег.

По данным «Фонтанки», уже несколько месяцев Восканяном занимались оперативники 14 отдела («этнический», начальник – Максим Овчинников) ОРЧ №5 (организованная преступность, начальник – Сергей Уваров). (Другое дело, что полковнику Уварову тем же вечером 14 марта было не до авторитетов, так как сотрудники отдела «М» регионального УФСБ испортили ему настроение совсем по другому поводу.)

Как стало известно «Фонтанке», все началось еще 8 ноября прошлого года, когда охранник Ашота Восканяна избил в итальянском ресторане «Пьяно-Пьяно», расположенном на Смольном проспекте, 5, другого петербургского коммерсанта, Александра Ефимова.

Самое занимательное в этой истории заключается в биографиях подозреваемого и потерпевшего. Ни для кого из неформального мира Петербурга уж точно не секрет, что Восканян и Ефимов выходцы, если можно так сказать, из одной «семьи». Ведь с начала девяностых они были близки к арестованному еще в 2007 году «ночному губернатору» Петербурга Владимиру Барсукову-Кумарину. Только тогда одного все звали просто Ашот, а другого – Фима Банщик.

И если уж совсем честно, то Ефимов всегда стоял выше на иерархической лестнице.