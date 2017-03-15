Открытое метро: уравнение с одними неизвестными

В распоряжении «Фонтанки» оказалась концепция кольцевого наземного метро в Петербурге, разработанная «ЛСР-строй» - потенциальными инвесторами. Авторы признаются, что ее реализация тормозится большим количеством вопросов. К обычным – где взять денег и как их отдавать, прибавился еще один: как перепрыгнуть Неву.

О том, что для проекта открытого метро в Петербурге уже составлена предварительная трассировка, стало известно в феврале. Тогда же стало понятно, что до предметного разговора еще далеко: стоимость не рассчитана, финансовая модель не построена. Сейчас в распоряжении «Фонтанки» оказалась сама схема будущей кольцевой, разработанная в компании «ЛСР».

Судя по ней, очевидно, что о проблемах, с которыми может столкнуться проект, можно говорить уже сейчас. Сами разработчики признают: пока не договорятся о переправе в районе Невской заставы, кольцо останется незамкнутым, а круг участников — не определенным.

Относительно предметное обсуждение наземного метро прошло месяц назад на совещании с участием вице-губернатора Петербурга Игоря Албина и вице-президента РЖД Петра Кацыва. Вскоре стали известны первые цифры и возможный маршрут. Первоначальную концепцию, как сказал "Фонтанке" замгендиректора комании "ЛСР" Борис Мурашов, разрабатывали «ЛСР», «Ленгипротранс», ОЖД.

На схеме «ЛСР» видно, что открытое метро должно соединить Юнтолово на севере и Сосновую Поляну на юге. Основа проекта — существующие железные дороги. Маршрут идет через Лахту и предполагаемую станцию метро «Улица Савушкина» далее в сторону Старой Деревни и Лесной. За Пискаревкой рельсы уходят на юг к Охте и Ладожскому вокзалу и отклоняются к западу, после чего через Невскую Заставу и станцию Волковская пересекают Московский проспект. Дальше — Княжево, Дачное, Ульянка, Лигово и Сосновая Поляна. Всего 24 станции.

Видно, что, помимо действующих, разработчики учитывают и 4 новых станции метро (кроме «Улицы Савушкина» и «Лахты», это станция в Ульянке и на пересечении Седова с Фарфоровой). В сугубо предварительных рабочих материалах указан примерный пассажиропоток — 170 тысяч человек в сутки, а также количество поездов — 30. Интервал движения колеблется от 5 до 15 минут.

Полукольцо наземного метро, которое могут протянуть через город, вполне предсказуемо сравнивают с Московским центральным кольцом. Станций в Москве больше (31), пересадок на «подземку» тоже (17), пассажиропоток насыщенней (300 тысяч человек в сутки).

И, тем не менее, единственная пока доступная информация о возможной стоимости петербургского открытого метро — это аналогия со столичным проектом. А его стоимость оценивается в сумму от 100 млрд рублей (по данным московской мэрии) до 220 млрд рублей (так еще в 2015 году оценил поступления из бюджетов всех уровней глава ОАО «МКЖД» Алексей Зотов). Ничего более конкретного разработчики предложить не могут. В аппарате вице-губернатора Игоря Албина «Фонтанке» сообщили, что о расходах и источниках финансирования говорить рано.

Компания «ЛСР», которая может стать соинвестором проекта, не готова входить в него в качестве основного двигателя. Об этом рассказал «Фонтанке» Борис Мурашов, который на днях покинул кресло гендиректора «ЛСР-строй», но остался заместителем гендиректора холдинга по управлению проектами. Компания ждет позиции РЖД, а также принципиального решения нескольких технических вопросов.

Самый ключевой из них — как пересекать Неву. «Необходим железнодорожный мост, – говорит Мурашов. – Действующий Финляндский не сможет выдержать круглосуточную нагрузку. При этом речь идет о строительстве высоководного моста: технические перерывы предполагаются, но не такие, чтобы можно было пропускать суда. Это очень серьезное сооружение». Трогать Финляндский мост никто не собирается, благо он внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) России. Это значит, что рядом с ним придется строить новую неразводную переправу. Собственно, и стоимость всего полукольца будет во многом завязана на этот мост.

Такое положение вещей обеспечивает, как говорят юристы от недвижимости, «единство судьбы» открытого метро и еще одного проекта — Восточного скоростного диаметра. Трасса, которая должна соединить ЗСД с КАД, согласно плану, пересечет Неву в том же месте, что и линия открытого метро. Два конкурса на проектирование ВСД уже объявлены, в конце марта должны быть подведены итоги. Срок выполнения — до конца февраля 2018 года. Если прошедшие публичные слушания не сорвут планы Смольного, то после проектирования до начала стройки останется 1,5-2 года — причем строить начнут как раз с центрального участка. Все эти выкладки могут служить косвенным намеком на то, когда будет — если будет — строиться открытое метро: ведь, по словам Бориса Мурашова, в части перехода через Неву эти проекты надо совмещать.

Длительность самого строительства тоже пока можно только предполагать. Мурашов считает, что если начать прямо сегодня и обеспечить проекту режим максимального благоприятствования, можно справиться за 6 лет (Малое кольцо Московской железной дороги реконструировали в МЦК за 5 лет). Он уточнил в разговоре с «Фонтанкой», что проект наземного метро, если будет решено его реализовывать, не должен ограничиваться полукольцом. Необходимо организовывать и тактовое движение в прилегающие районы агломерации — Пушкин, Царское Село, Сертолово, Всеволожск. Да и пресловутый аэроэкспресс, который также сейчас проходит горнило публичных слушаний, рассматривается инвестором как часть общей системы.

При этом всем полукольцо, ориентировочной стоимостью в два стадиона на Крестовском острове, остается для всех возможных участников скорее факультативным проектом. Позиция «ЛСР» понятна — у нее есть более насущные дела: уже начатая реконструкция трамвайной сети в Красногвардейском районе, а также трамвайные линии до Колпино и Всеволожска. Последняя линия пройдет через территорию бывшего Ржевского аэродрома, которую застраивает как раз «ЛСР», так что здесь инвестиционный резон налицо. О том, насколько различается подход застройщиков и РЖД к рентабельности, говорит хотя бы ситуация с аэроэкспрессом. «ЛСР» готова вкладываться в присоединение Пулково к железнодорожным путям Витебского направления, а РЖД надеется включить в проект еще и реконструкцию существующего участка от места «врезки» аэроэкспресса до Витебского вокзала. В этом случае, по мнению «ЛСР», проект становится неокупаемым. Недаром и в случае с открытым метро инвестор утверждает, что процентов на 50-60% проект должен финансироваться государством.

Как проект аэроэкспресса вступает в неизбежное противоречие с веткой метро в Пулково, так и открытое метро ставит под сомнение целесообразность кольцевой линии подземки. Согласно Концепции развития транспортной инфраструктуры города до 2043 года, первый участок от «Горного института» до «Лесной» должен быть прорыт до 2028 года. Закончить ветку планируется уже к 2038 году, когда будут связаны станции "Арсенальная", "Площадь Калинина", "Полюстровский проспект", "Большеохтинская", "Ладожская", "Дальневосточный проспект", "Площадь Бехтерева", "Волковская", железнодорожная станция Боровая, "Фрунзенская", "Нарвская" и "Двинская". Надо ли говорить, что первые конкурсы (как и с подземкой до Пулково) уже были проведены. «Ленгипрометротранс» за 175 млн рублей готовит предварительный проект первой очереди «кольцевой» линии, которая свяжет Васильевский и Петроградский острова с Выборгской стороной. Всего – пять станций: «Большой проспект-2» (переход на четвертую линию). «Василеостровская-2» (переход на третью), «Спортивная-2», «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2» (переход на первую ветку).

«Полагаю, что и подземное кольцо, и наземное полукольцо – фантазии, – считает Владимир Валдин, эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт». – По Южному полукольцу железной дороги, кстати, было движение, еще до 1917 года. Но сейчас параллели с Москвой проводить сложно. Для таких проектов принципиально, чтобы кольцо было замкнуто, так обеспечивается связь районов. А у нас какого-то эффекта можно ждать только в южной части – маршрут пролегания северной дуги проходит вдалеке от чего бы то ни было». При этом собеседник «Фонтанки» отмечает, что в столице МЦК перетянуло на себя около 15% пассажиропотока с кольцевой линии метро.

Если чиновники и инвесторы все еще выбирают между миллиардными стройками и пытаются найти им экономическое обеспечение, 15 тысяч петербуржцев уже все для себя решили. Столько человек подписали на сайте change.org петицию о строительстве наземного метро. Конкретной маршрутизации подписанты не представили, однако утверждают, что всего должно быть построено за 5 лет до 100 км путей с 50 станциями в Санкт-Петербурге при объеме частных инвестиций более 30 млрд рублей, а также до 200 км путей в Ленинградской области вблизи Петербурга. Рельсы должны связать Петербург с пригородами – Пушкином, Красным Селом, Сестрорецком, Петергофом, а также с Гатчиной, Тосно, Всеволожском и Сертолово. Самая интригующая часть – экономическая. Несмотря на то, что адресатами петиции указаны чиновники от губернаторов города и Ленобласти до премьер-министра, строить предлагается исключительно за частный счет, без участия бюджета. Проезд – бесплатный. Достичь этого предполагается за счет доходов от «сдачи в аренду коммерческих помещений в составе станционных комплексов», которые окупят и сами работы.

В аппарате вице-губернатора Игоря Албина осторожно пояснили, что готовы поддерживать рациональные проекты, которые бы обеспечивали транспортное развитие региона.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"