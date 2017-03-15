Из-за обрыва проводов в районе Шафировского наземный транспорт меняет маршрут

ЧП с проводами в Красногвардейском районе Петербурга утром 15 марта повлияло не только на автомобилистов, но и на пассажиров электротранспорта. Еще пару часов, которые займет ремонт, троллейбус №43 будет объезжать место происшествия.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», об аварии в районе пересечения Индустриального проспекта и шоссе Революции в 4:40 сообщил водитель одного из первых рейсов. Контактную сеть троллейбуса, судя по всему, задел какой-то транспорт. Аварийная бригада выехала на место, но оперативно устранить все последствия не удалось. Уже в начале седьмого на месте начала копиться пробка. Движение по Индустриальному проспекту и шоссе Революции ограничили.

По данным аварийной службы на 9:30, ремонт займет как минимум ещё два часа. В «Горэлектротрансе» предупредили, что троллейбус №43 идет в объезд по Новочеркасскому и Заневскому проспектам. На остальных маршрутах авария не отразилась.