Как Петербург превратился в песочницу

В Петербурге начался сезон пыльных бурь. Пока горожане мучаются от кашля и песчинок под глазными линзами, комитет по благоустройству объясняет, что на решение проблемы требуется время. Для начала надо вымести весь песок, которым посыпали улицы в гололедицу. А пока особо тревожным эксперты советуют ходить в марлевых повязках.

«Пыльные бури это то, что касается не только нашего города, это касается всех городов мира. Но способа, кроме как вымыть и вычистить, не существует. По времени эти пыльные бури не назначишь, не отменишь. Поэтому здесь только, как говорится, бери лопату, метлу, пылесос и убирай. То же самое, как с квартирой — пока не пачкается, а через месяц запачкается. Нет. В квартире вы чем убираете? Пылесос и тряпка с водой. То же самое и здесь. Поэтому выведем технику, и чем больше она будет работать и мыть город, тем быстрее мы с этой работой справимся» – так сформулировал позицию чиновников «Фонтанке» начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин.

Первыми начало сезона пыльных бурь замечают автомобилисты. Как только в Петербурге сошел снег и установилась сухая и ясная погода, под колесами запылило. «Фонтанка» прокатилась на автомобиле по городу и убедилась: проезжая по набережным в Центральном, Калининском или Приморском районах окна автомобиля лучше не открывать. Под колесами вьются поземки, а на уровне человеческого роста — разыгрываются целые пылевые метели.

Неудивительно, что редкие велосипедисты предпочитают закрывать лица балаклавой или хотя бы ладошкой. Но эксперты призывают не паниковать — все происходящее укладывается в понятие «норма».

«По нашим наблюдениям, количество пыли в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Таких пылевых облаков, как в прошлом году, нет, – сказал «Фонтанке» руководитель петербургского филиала компании "Эко-Стандарт" Денис Девятуха. – В Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах пылевых бурь мы не наблюдаем. Как обстоит ситуация в других районах, не знаю. У нас нет по ним данных». Но при этом Девятуха признает, что из-за пыли на улицах у детей и взрослых может обостряться астма, не исключены аллергические реакции. И рекомендует тем, кого беспокоит качество воздуха, ходить в марлевой повязке.

Источников пыли может быть несколько. Во-первых, это песок, скопившийся за зиму, — им щедро посыпали дороги и тротуары в гололед, чтобы компенсировать отсутствие соли. Во-вторых, это сами автомобили — по крайней мере те, что имеют обыкновение заезжать на подсохшие газоны и парковаться там вопреки городским законам и общечеловеческой морали. Они-то и разносят пыль и песок.

«Фонтанка» поинтересовалась у своих читателей, где в Петербурге дышится труднее всего. Вот лишь краткий перечень адресов, который мы получили: «несчастная улица Константина Заслонова как будто не существует в сознании дворников», «только что выкопалась с Карбышева», «на Маяковского верблюду было бы комфортно», 4 – 5-я линии В. О., Средний пр., Малый пр. и прилегающие линии, Обводный канал, «Комендантский проспект, 24, – асфальта, собственно, не видно под слоем грязи и песка», ул. Латышских Стелков, Бухарестская ул., Тимуровская ул., пр. Славы, Волынский переулок и Большая Конюшенная, ул. Джона Рида.

Причем на некоторых улицах свидетели наблюдали уборочную технику. Но и после уборки, и даже после дождя размазанная тонким слоем по асфальту пыль подсыхает — и снова отправляется в полет.

Петербуржцы переносят сезонную напасть стоически. По крайней мере, комитет по благоустройству пока отнюдь не завален жалобами, заявили «Фонтанке». Но чиновники все равно борются с нею доступными им методами.

«Сегодня в городе работает порядка 130 комбинированных бригад. Они работают водой, щетками и метлами. Уборка ведется круглосуточно, – объяснил «Фонтанке» Вадим Мизюкин. – При этом отмечу, что водная уборка проводится при положительных температурах воздуха, то есть сейчас это происходит в дневное время. На линии у нас работает 522 единицы техники и больше тысячи, а точнее, 1011 человек, специалистов ручного труда. В уборке находится более 150 улиц».

В сутки на улицы во время уборки выливают в среднем около 2 тыс. кубов воды. А 9 и 10 марта, когда ночью температура воздуха была плюсовой, ушло и вовсе более 3,5 тыс. кубов. Уборка одного квадратного метра в день обходится городу в среднем 27 копеек. Площадь территории, закрепленной за Комитетом по благоустройству, составляет порядка 58 млн. кв. м.

Во всех районах города зимой с гололедом боролись одинаковыми методами. Но теперь, когда лед растаял, центральные районы, по мнению чиновников, вычистить легче. Потому что, по их наблюдениям, температура воздуха в центральной части города несколько выше, чем в пригородах. Поэтому в центре воздух утром прогревается быстрее, и уборку можно начинать в 10 – 11 часов утра. А в пригородах – ближе к часу дня. Получается, что времени на уборку центральных улиц больше. К тому же приоритет традиционно отдается главным «гостевым» улицам и магистралям с наиболее интенсивным дорожным движением.

«На стыке проезжей части и бортового камня (то есть поребриков. – Прим. ред.) находится так называемый лоток, – объяснил «Фонтанке» начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин. – Грязь и пыль от машин в основном скапливаются там, в лотковой части, или на осевой полосе. Эти участки чистятся техникой. Иногда, чтобы привести дорогу в порядок, нужно провести пять или даже десять операций. То есть десять раз нужно выйти на одну и ту же дорогу, чтобы вычистить этот лоток».

Режим работы у уборщиков авральный. В комитете ежедневно проходят совещания, на которых обсуждают новости с пыльных фронтов.

«Что касается жалоб граждан на обострения астмы. Обратимся к статистике. Нам каждый день ГУП «Минерал» Комитета по природопользованию предоставляет мониторинг состояния атмосферного воздуха, и основные показатели по улицам на сегодняшний день по допустимой концентрации в пределах нормы: 0,1, 0,3. Норма, напомню, 1 (единица)», – говорит Мизюкин.

«Фонтанка» провела нехитрый опыт — корреспондент три-четыре раза провел обычной бытовой шваброй по асфальту на площади Островского. Получился убедительный пылевой куличик — килограмма на полтора. И его тут же подняли в воздух колеса проезжающих автомобилей.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"