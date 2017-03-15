Туска вызвали на допрос по делу о контактах с ФСБ

Председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск вызван на допрос в окружную прокуратуру Варшавы. Пока в качестве свидетеля. От главы ЕС ждут показаний по делу бывших руководителей польской Службы военной контрразведки (СВК), которых подозревают в контактах с ФСБ без согласия властей страны. Явиться в прокуратуру Туск должен в среду, 15 марта.

Впрочем, еще накануне представители Туска заявили, что ввиду своих обязательств перед европейскими структурами он вряд ли придет на свидание со следователем: у главы ЕС чрезвычайно плотный график, его ждут в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента.

В декабре 2016 года прокуратура обвинила двух экс-руководителей СВК — генералов Януша Носека и Петра Пытелю — в "превышении полномочий": они сотрудничали с иностранной спецслужбой без санкции главы правительства. Судя по сообщениям польской прессы, речь идет о заключенном в апреле 2010 года соглашении между СВК и ФСБ. Произошло это сразу после авиакатастрофы самолета Ту-154М в Смоленске: тогда погиб президент Польши Лех Качиньский, его супруга, почти все военное руководство республики, многие известные политики и общественные деятели — всего 88 пассажиров и девять членов экипажа.

Соглашение касалось в том числе разного рада технических вопросов и формального взаимодействия с целью не допустить подобных катастроф в будущем. Телеканал TVN рассказывал, что условия договора также касались вывода из Афганистана польского военного контингента через территорию России. "Соглашение позволяло эффективно и безопасно вывести польские войска и технику", — сообщали источники TVN в спецслужбах.

Некоторые польские журналисты в своих предположениях пошли намного дальше. Так, Gazeta Polska Codziennie утверждала: контрразведчики следили за польским прокурором Мареком Пасенком, который занимался расследованием дела об авиакатастрофе. Интересовали контрразведчиков контакты Пасенка с американскими чиновниками и авиационными экспертами. Слежка, разумеется, якобы велась в интересах ФСБ.

Кроме того, сотрудники ФСБ якобы свободно, без всяких ограничений передвигались по штаб-квартире СВК.

В эфире радио RMF генерал Януш Носек настаивал, что соглашение никак не могло быть заключено без согласия Туска — в тот момент глава ЕС как раз возглавлял польский кабинет министров. "Таким образом, дело имеет политический характер. Оно направлено исключительно на дискредитацию руководства служб времен правительства "Гражданской платформы". А непосредственно таким образом — самого бывшего премьера", — заявил отставной генерал.

Если Туск такое согласие дал и признает это перед следователем, юридические обвинения в адрес СВК станут ничтожными, но зато самого Туска можно будет "политически" обвинить в связях с Кремлем и чекистами. Неважно, что было это семь лет назад и касалось безопасности полетов и вывода войск из Афганистана: учитывая градус напряжения в отношениях Москвы и Брюсселя, это будет серьезным обвинением и, возможно, даже с "карьерными" последствиями.