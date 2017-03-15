Любителю Nissan не помогли 12 мобильных телефонов и глушилка

Уголовный розыск Приморского района пришел в загородный дом к петербуржцу за похищенным на днях автомобилем «Ниссан Кашкай», а в результате нашел две подобных иномарки. Так задержали персону, побывавшую несколько раз в колонии и настолько законспирированную, что при ней были 12 мобильных телефонов. А для чужих автомашин имелась станция подавления сигналов GSM.

По информации «Фонтанки», к вечеру 14 марта следователем Следственного управления Приморского района на двое суток по подозрению в хищении автомашины «Ниссан Кашкай» задержан 36-летний петербуржец. Иномарка исчезла 7 марта этого года с Комендантского проспекта, а нашли ее в специально оборудованном под разборку арендованном за 30 тысяч рублей гараже поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Там же и дождались подозреваемого.

Навряд ли появление оперативников стало для злоумышленника крахом, так как за свою жизнь он уже успел отбыть сроки за кражи, избиения, наркотики и разбой. Поэтому и конспирировался гражданин по-взрослому. В его личной «Митсубиси Паджеро» нашли четыре мобильных телефона, а при обыске – еще восемь штук. Помимо этого, подозреваемый пользовался радиостанциями и имел профессиональное устройство для подавления сигналов GSM. Заметим, что последнее устройство применяется в основном угонщиками для подавления сигнализаций.

Также оперативникам понравилось, что подозреваемый подкатил к своему гаражу, где была устроена засада, еще на одном «Ниссане Кашкай». Только в отличие от первого, угнанного 7 марта, этот был похищен 5 марта с проспекта Авиаконструкторов.