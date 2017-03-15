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15.03.2017 09:25

СМИ: В Ростове будут судить воевавшего в Сирии россиянина

Военный следственный отдел (314, Ростов-на-Дону) Следственного комитета России завершил расследование уголовного дела против российского военнослужащего Артема Хилько, который участвовал в операции в Сирии.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, Хилько обвиняется по ст.348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату). Неизвестно, что именно и при каких обстоятельствах утратил военнослужащий: это является тайной следствия. Однако местом, где было совершено преступление, в котором его подозревают, указана Сирийская Арабская Республика.

Собеседники газеты сообщают, что Хилько попал в Сирию в составе одного из подразделений Таманской мотострелковой дивизии. Ее солдаты в основном сопровождают различные грузы, которые поступают в российские войска. В частности, солдаты обеспечивают перевозку грузов и их охрану из порта Тартус на базу Хмеймим.

«Очевидно, рядовой по какой-то причине, например в результате кражи или ДТП, утратил некий спецгруз, который принял под свою материальную ответственность на период перевозки», — предполагает «Коммерсантъ».

Потерпевшим по этому делу проходит ФГКУ «Южное региональное управление правового обеспечения» министерства обороны России. Однако оно само не стало участвовать в разбирательстве и наняло для этого адвоката из Ростова-на-Дону.

По данным издания, Хилько полностью признал свою вину, он ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Изначально дело было направлено в Московский окружной военный суд (МОВС). При этом статья, по которой рядовой проходит обвиняемым, относится к преступлениям небольшой тяжести, а значит, его дело должен рассматривать гарнизонный военный суд.

Позже МОВС счел, что рядового должен судить Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где и велось предварительное следствие. Однако военный прокурор Южного военного округа генерал-лейтенант юстиции Сергей Коломиец посчитал, что это действие было неправомерным. Он и адвокат потерпевшей стороны заявили, что дело должен рассматривать МОВС, поскольку действия контрактника нанесли вред Минобороны в целом. Помимо этого, фигурант расследования и свидетели живут и служат в Наро-Фоминске.

МОВС эти доводы отклонил, сославшись, что в процессе не будут участвовать свидетели, так как само дело будет рассматриваться в особом порядке. По данным газеты, в судебном споре принял участие главный военный прокурор Сергей Фридинский. Он обратился в военную коллегию Верховного суда. Тот, рассмотрев дело, решил, что президиум МОВС должен определить, где будут судить военнослужащего.

Адвокат Хилько отказался давать комментарии газете, заявив, что он не вдавался в суть преступления, инкриминируемого военному, а участвовал в деле по назначению.

 

 


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