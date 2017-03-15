СМИ: «Адмирал Кузнецов» отправится на глубокую модернизацию

В конце мая на одном из ремонтных заводов Мурманской области начнется глубокая модернизация тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов», которая займет два года.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники в судостроительной отрасли. По данным собеседников издания во флоте, в ходе ремонта планируется капитально отремонтировать силовую установку корабля, кроме того, будет обновлена палубная авиация. «Основу авиагруппы составят корабельные истребители МиГ-29К и морская версия ударного вертолета Ка-52К "Катран"»,— уточнили они.

По данным RNS, на «Адмирале Кузнецове» будет установлено дополнительное оборудование для палубной авиации и система обеспечения полетов. Кроме того, авианесущий крейсер может получить обновленные системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». По данным источников издания, заказ на ремонт может получить не только 35-й, но и 82-й судоремонтные заводы.

Ранее о возможности участия 35-го судоремонтного завода, а также предприятий «Звездочка» и «Севмаш» сообщал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Адмирал Кузнецов» участвовал в операции на территории Сирии. Авианесущий крейсер в составе эскадры вошел в зону конфликта. С палубы корабля было произведено 420 боевых вылетов. Объем расходов на участие авианосца в операции достиг 10 млрд руб.