Из «Евросети» на Заневском вынесли IPhone на сотни тысяч

Полиция разыскивает поклонников Стива Джобса, которые похитили из салона сотовой связи в Красногвардейском районе Петербурга почти три десятка телефонов марки Apple. Сумма ущерба исчисляется сотнями тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию с заявлением о преступлении 14 марта обратился сотрудник торговой точки «Евросеть-Ритейл» на Заневском проспекте, 67. Он попросил отыскать и привлечь к ответственности неизвестных, которые накануне в половине шестого утра проникли в павильон и похитили мобильные телефоны. Подсчитав потери и ущерб, сотрудники выяснили, что пропали только iPhone последних моделей в количестве 29 штук. Все вместе они стоят порядка 830 тысяч рублей.

Проводится проверка.