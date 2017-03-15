Лжеминера Кировского суда искали четыре месяца

Полиция задержала анонима, «предупредившего» о бомбе в здании Кировского районного суда Петербурга. На поиски ушло четыре месяца.

Как стало известно «Фонтанке», по подозрению в телефонном терроризме 14 марта задержали 34-летнего петербуржца. По версии следствия, 10 ноября 2016 года он звонил в дежурную службу «02», чтобы сообщить о заложенной в здании на улице Маршала Говорова бомбе. Посетителей и сотрудников эвакуировали, но взрывоопасных предметов не нашли.

По факту было возбуждено уголовное дело. «Минера» ограничили подпиской о невыезде