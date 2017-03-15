Путин обсудил с Эрдоганом поставки С-400 в Турцию

Президент России Владимир Путин в ходе прошедшей в Москве 10 марта встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил возможность поставок турецкой стороне систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что Эрдоган выразил заинтересованность в покупке С-400 и в настоящее время приценивается к возможному контракту.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что российская сторона также не возражает против сотрудничества в этой сфере.

«Стороны заинтересованы и будут продолжать разговор», — сказал Песков.

В феврале официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын рассказал, что Россия и Турция могут провести переговоры по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400 в рамках заседания двустороннего совета сотрудничества высшего уровня в марте.