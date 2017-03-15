СК возбудил дело о миллионных премиях «Почты России», но фигурантом стал не глава госкомпании

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело в результате проверок, которые выявили якобы незаконно начисление премий руководству «Почты России».

Об этом 15 марта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Собеседники издания сообщают, что фигурантом этого дела является не глава госкомпании Дмитрий Страшнов, а директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). В Минкомсвязи не прокомментировали изданию уголовное преследование Лаптевой.

Газета пишет, что в ее обязанности входит начисление премий и зарплат сотрудникам Минкомсвязи и подведомственных организаций. По версии следствия, она необоснованно начислила Страшнову 46 млн руб. в качестве зарплат в 2014-2015 годах и более 82 млн руб. премий по итогам 2014 года.

Газета отмечает, что материалы в СКР были переданы за подписью первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана. Он просил следователей изучить возможность возбуждения дела именно против Страшнова по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и двух руководителей департаментов Минкомсвязи, в действиях которых он смотрел признаки халатности (ст. 293 УК РФ).

Однако сам глава «Почты России» фигурирует в деле лишь косвенно. При этом старший следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР Андрей Гилев, который принял решение о возбуждении уголовного дела, прямо указал о превышении Лаптевой полномочий в пользу Страшнова.

«Коммерсантъ» пишет, что процессуальный статус Дмитрия Страшнова зависит от показаний Лаптевой, а также от финансовой и бухгалтерской экспертиз, назначенных в рамках расследования дела.

По мнению Генпрокуратуры, Страшнов незаконно назначил себе премию 95,4 млн руб. Он сам считает претензии надзорного ведомства необоснованными, поскольку бонус ему назначило государство «в лице министерства или правительства».

Помимо этого, в СКР было передано еще дело, в котором фигурирует глава «Почты России». Прокуратура считает, что Страшнов незаконно назначил премии своим заместителям. По мнению надзорного ведомства, по итогам 2014 года он премировал их на сумму 89,5 млн руб. По итогам 2015 года сумма выплат составила 179,7 млн руб.