Умышленно наехавший на ребёнка в Приозерске водитель задержан

Ночью 15 марта сотрудниками полиции Ленобласти задержан Владимир Бельский, подозреваемый в совершении наезда на малолетнего и применении в отношении него насилия.

В настоящее время Бельский доставлен к следователю. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, 9 марта в Приозерске 10-летний Иван шел со школы, когда встретился со своим приятелем 6-7 лет. Тот предложил Ване пострелять из игрушечного автомата пластмассовыми пульками по проезжающим мимо машинам.

Увидев проделки мальчишек, водитель чёрного джипа развернулся и поехал на ребят. Младший убежал, а 10-летнему не повезло — автомобиль ударил его. Из машины выскочил 53-летний местный предприниматель Владимир Бельский. Он подошел и, предположительно, ткнул ребенка кулаком в висок, схватил за капюшон, поднял, подвел к внедорожнику и поставил на колени.

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