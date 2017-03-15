Еще
08:41 15.03.2017
Пришлите свою новость!
08:37
Путин обсудил с Эрдоганом поставки С-400 в Турцию
08:29
Восемь офицеров ВМС США обвинили в продаже военных секретов в обмен на секс-вечеринки
08:21
СК возбудил дело о миллионных премиях «Почты России», но фигурантом стал не глава госкомпании
08:13
Умышленно наехавший на ребёнка в Приозерске водитель задержан
08:05
В гараже в Пушкине нашли боевые гранаты, перекрашенные в учебные
07:37
У водителей проблемы – обрыв ограничил движение в районе Шафировского
03:09
Даниил Гранин выпустит новый роман о любви и войне
01:44
В Шереметевском дворце вырастет сад из мебели
01:44
ФСБ Петербурга проводит обыск у полковника Уварова после задержания за взятку его подчиненного
01:30
На Ленфильме разоблачат автомобильное лобби
01:17
Новый императорский театр представит «Троянок» в «Олимпии»
00:40
Украинская полиция обвинила депутата Парасюка в нападении на блокпост Славянска
00:29
Радикалы требуют от Порошенко немедленного запрета на торговлю с Донбассом
00:15
Дефицит бюджета РФ за два месяца достиг 1,2 процента ВВП
00:07
МАК заявил о «печальном рекорде» по количеству авиапроисшествий в 2016 году
14/03
Биржи США закрылись падением
14/03
Турбин: Ассистент сказал, что мяч полностью не пересек линию
14/03
Норвегия экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
14/03
Знарок: Дацюк и Войнов должны сыграть в следующем матче
14/03
На северо-востоке США объявлено ЧП из-за снежной бури
14/03
Дом-памятник в Динамо достался местным застройщикам
14/03
Wikileaks опубликовал документы о премьере Нидерландов
14/03
Сбербанк на Украине ограничивает выдачу наличных
14/03
Аксенов: России нужна монархия
14/03
В Киеве националисты громят офис Альфа-банка
14/03
Кремль прокомментировал информацию о возможном назначении Грушко послом в ООН
14/03
При столкновении «Форда» и «Фиата» в Сланцевском районе погибли двое
14/03
Двое неизвестных совершили налет на ювелирный магазин в Москве
14/03
СКА в третий раз победил «Динамо» в полуфинале Западной конференции КХЛ
14/03
Глава МВФ призвала страны G20 воздержаться от политики протекционизма
14/03
США выделят Украине $54 млн на реформы
14/03
Навальный собрался провести митинг в Москве
14/03
Сбербанк обратился к Порошенко
14/03
Умер принц Датский
14/03
Джигурду лишили гражданства ДНР
14/03
Оправданный по делу о коррупции налоговик Петербурга требует 3 млн и должность
14/03
С кредиторами банкира Гительсона расплатится его жена
14/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта
14/03
Разница между зарплатами мужчин и женщин в России сократилась до 30%
14/03
Адвокат: Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" пошел на сделку со следствием
14/03
Премьер Турции заявил о возможном введении экономических санкций против Нидерландов
14/03
Украина хочет бороться с гибридными угрозами вместе с Финляндией
14/03
Дацюк пропускает матч СКА с «Динамо» из-за травмы
14/03
Кудрин: Рубль завтра ослабнет
14/03
По наводке медсестры жителю Тулы предложили похоронить живую жену
14/03
Падение куска штукатурки со здания Московского вокзала заинтересовало следствие
14/03
NFC-оплату в петербургском метро запустят с апреля
14/03
Капитан СКА Дацюк пропустит четвертый матч серии против «Динамо»
14/03
Путин одобрил переход военных Южной Осетии в ВС России
14/03
Финские компании будут производить в Петербурге бетонные конструкции и шинопроводы
14/03
"Роскосмос" ищет космонавтов
14/03
Прокуратура Франции возбудила дело против Фийона
14/03
Суд поручил оценить квартиру и дом Жанны Фриске
14/03
Минстрой предлагает перенести общественные слушания в Интернет
14/03
Европейским производителям овощей и фруктов компенсируют убытки от российского эмбарго
14/03
Кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подозревают в сокрытии доходов
14/03
Матчи сборной России обслужат судьи из Румынии и Польши
14/03
В Петербурге ищут жителя Приозерска, жестоко наказавшего мальчика за стрельбу по машинам
14/03
Мосгорсуд признал законным включение Левада-центра в список иноагентов
14/03
Группа ВТБ увеличила ипотечный портфель до триллиона рублей
14/03
Суд резко ускорил рассмотрение дела о передаче Исаакия церкви
14/03
КС может расширить право женщин на суд присяжных
14/03
Конкурс на достройку новой сцены МДТ выиграла компания Ротенберга
14/03
На Лесном сбили двоих детей, переходивших дорогу на «красный»
14/03
В Петербурге СК проверяет полицию за частые визиты в пивной ларек
14/03
Ассоциация украинских банков назвала блокаду Сбербанка «политическим инцидентом»
14/03
Неприятный сюрприз для петербурженки обернулся подарком от угонщиков
14/03
Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия
14/03
Фонтан из пожарного гидранта на Новгородской локализован
14/03
Митрофанов: У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
15.03.2017 08:13

Умышленно наехавший на ребёнка в Приозерске водитель задержан

Ночью 15 марта сотрудниками полиции Ленобласти задержан Владимир Бельский, подозреваемый в совершении наезда на малолетнего и применении в отношении него насилия.

В настоящее время Бельский доставлен к следователю. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, 9 марта в Приозерске 10-летний Иван шел со школы, когда встретился со своим приятелем 6-7 лет. Тот предложил Ване пострелять из игрушечного автомата пластмассовыми пульками по проезжающим мимо машинам.

Увидев проделки мальчишек, водитель чёрного джипа развернулся и поехал на ребят. Младший убежал, а 10-летнему не повезло — автомобиль ударил его. Из машины выскочил 53-летний местный предприниматель Владимир Бельский. Он подошел и, предположительно, ткнул ребенка кулаком в висок, схватил за капюшон, поднял, подвел к внедорожнику и поставил на колени.

Подробности читайте на 47news.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Действия жителя Приозерска, наехавшего на ребенка на машине, расценили как хулиганство
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45

В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Умышленно наехавший на ребёнка в Приозерске водитель задержан
В гараже в Пушкине нашли боевые гранаты, перекрашенные в учебные
ФСБ Петербурга проводит обыск у полковника Уварова после задержания за взятку его подчиненного
Украинская полиция обвинила депутата Парасюка в нападении на блокпост Славянска
Радикалы требуют от Порошенко немедленного запрета на торговлю с Донбассом
МАК заявил о «печальном рекорде» по количеству авиапроисшествий в 2016 году
Норвегия экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
На северо-востоке США объявлено ЧП из-за снежной бури
Wikileaks опубликовал документы о премьере Нидерландов
В Киеве националисты громят офис Альфа-банка
Взять и задержать именем Бастрыкина
Сбитых в Купчино не подбирают
Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга
Голос убитого подполковника слышит ФСБ
Малиновый статус зампреда ВЭБ
Зубья "Новых Крестов"
Подводный кабель протянули по воздуху
Девять раз стрелять и ждать, когда же умрет подполковник
Восемь неудобных пуль спасли строителя Новых Крестов
Авторитеты ответят за обиду дамы с финским паспортом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Роскосмос" ищет космонавтов

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

«Бандитский Петербург» - обратный билет

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Музыкант Глеб Самойлов, группа The Matrixx.

Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

В гаражах в Купчино накрыли производство наркотиков

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.