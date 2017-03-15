В гараже в Пушкине нашли боевые гранаты, перекрашенные в учебные

Жительница петербургского пригорода 14 марта вызвала взрывотехников ОМОНа в гараж умершего мужа, где нашла странные предметы, среди которых были и четыре гранаты.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области, странную находку в одном из гаражей кооператива, расположенного на Гусарской улице, 18, в Пушкине, жительница пригорода сделала, когда разбирала вещи умершего мужа-моряка, работавшего на гражданских судах. В небольшом погребе вдова обнаружила завернутые в пакет предметы, напоминающие гранаты. Вызванные для проверки взрывотехники ОМОН установили, что в пакете находятся 4 ручные противопехотные гранаты «Ф-1» и отдельно запалы к ним, представляющие опасность для жизни. При этом боеприпасы были перекрашены и внешне выглядели как учебные гранаты.

От женщины принято заявление о добровольной сдаче боеприпасов. Взрывоопасные предметы переданы полицейским и в дальнейшем подлежат уничтожению.