ФСБ Петербурга проводит обыск у полковника Уварова после задержания за взятку его подчиненного

Следственный комитет и ФСБ Петербурга проводит обыск в кабинете влиятельного полковника полиции Уварова. Он заподозрен в связи с задержанием своего подчиненного за взятку в размере миллиона рублей. Причем деньги, по версии следствия, оперативник брал от угощиков, которых и разрабатывал.

По информации «Фонтанки», к девяти вечера 14 марта начался обыск в кабинете начальника оперативно-разыскной части №5 (ответственной за организованную преступность), полковника полиции, Сергея Уварова. Мероприятия проходят в здании этого подразделения на проспекте Римского-Корсакова.

Обыск проводит следователь третьего отдела (преступления сотрудников правоохранительных органов, возглавляет Антон Бесхмельницын) второго следственного управления Следственного комитета Петербурга и оперативники отдела «М» (контроль за правоохранительными структурами, начальник отдела – Михаил Дубрава) Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно нашему изданию, следственные действия связаны с задержанием 32-летнего майора полиции Антона Стугарева, старшего оперуполномоченного по особо важным делам 16 отдела ОРЧ №5 (оргпреступность, начальник Дмитрий Старков) . Задержание произошло около 17 часов 14 марта на проспекте Солидарности в Невском районе, куда майор полиции приехал на встречу со своим знакомым.

По версии следствия, оперативник полицейского главка, работающий по линии борьбы с оргпреступностью, под контролем оперативников отдела «М» регионального УФСБ получил один миллион рублей, после чего и был задержан.

«Фонтанке» известно, что, согласно материалам уголовного дела, возбужденного уже после доставления майора полиции в здание Следственного комитета на набережной Мойки, несколько дней назад Стугарев принял активное, но сомнительное участие в судьбе нескольких петербуржцев. Группа из пяти человек в начале марта этого года была привлечена к уголовной ответственности следственным комитетом Красносельского района по статье 158 УК. А если точнее, то за кражи автотранспорта и строительной техники. Заметим, что, несмотря на полицейскую подследственность статьи «кража», дело расследуется СК РФ, так как ни для кого не секрет, что угоны в Петербурге являются бедствием. Самому же майору Стугареву было поручено оперативное сопровождение этого дела.

Однако теперь, по версии СК Петербурга следует, что старший оперуполномоченный по особо важным делам пообещал двум угонщикам облегчить их участь в процессе следствия и даже повлиять на приговор суда, который может закончиться условным сроком. Следствие предполагает, что за это с автоворов попросили полтора миллиона рублей. Но первый же транш в миллион рублей посредник (кстати, также из преступной среды) принес, вооружившись спецтехникой, выданной ему сотрудниками Госбезопасности.

Разумеется, на рабочем месте, в кабинете подозреваемого майора, также был проведен обыск. Что касается его начальника, полковника полиции Сергея Уварова, то как «Фонтанке» подсказали уже в ГУ МВД, «Стугарев на технику много чего наговорил, в том числе и то, что гарантом выполнения его обещаний угонщикам является Уваров, вот ФСБ и пришло к нему в кабинет».

Любопытно, что уже несколько лет линией угонов занимается не только «угонный» отдела Управления уголовного розыска, но и, в связи со значимостью явления, – 16 отдел ОРЧ №5.

На вопрос, является ли Уваров подозреваемым, журналисту «Фонтанки» ответили уклончиво: «Он является заподозренным».

Напомним, что, начиная с декабря прошлого года, третьим отделом второго управления Следственного комитета Петербурга и отделом «М» УФСБ Петербурга и Ленобласти проведено несколько задержаний и арестов, ставших федеральными новостями.

Так, например, в начале декабря прошлого года за стомиллионную взятку был задержан начальник отдела «Запад» ГУСБ МВД полковник Тимченко, затем за следующую стомиллионную взятку были задержаны доверенные лица сотрудника отдела «Запад» ГУСБ МВД подполковника Федосова, а в этом году арестован и сам Федосов, которого контрразведчики встретили на границе с Беларусью.

