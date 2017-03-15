Украинская полиция обвинила депутата Парасюка в нападении на блокпост Славянска

Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк возглавил нападение на полицейских на блокпосту Славянска. Об этом заявил командир роты спецназначения полиции Донецкой области Юрий Голубан, сообщается на сайте областного ГУ Нацполиции.

Он сообщил, что когда к блокпосту подъехала колонна машин с неизвестными, полицейские попросили их предъявить документы и предоставить транспорт для осмотра, однако те отказались это делать.

«При этом вышел нардеп Парасюк и с угрозами, матом начал оскорблять сотрудников полиции и пытаться своими действиями спровоцировать драку. Когда у одного него это не удалось, он дал команду своим людям, которые прибыли вместе с ним в колонне, и по сути гражданин Парасюк возглавил нападение на сотрудников полиции, — сказал Голубан.

Сообщается, что в нападении участвовали примерно 40-45 человек. Во время конфликта пострадали семь полицейских. Один из сотрудников спецподразделения был сбит машиной Парасюка и доставлен в больницу.

«Сейчас мы анализируем эту ситуацию. Оценку действиям народного депутата даст генеральная прокуратура. Ведь без закона у нас в стране будет вакханалия», — заявил заместитель главы Нацполиции Украины-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Сообщается, что по факту произошедшего открыто уголовное производство.