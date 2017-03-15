Радикалы требуют от Порошенко немедленного запрета на торговлю с Донбассом

Активисты украинской праворадикальной структуры "Автомайдан" намерены в ближайшие выходные приехать к дому президента Украины Петра Порошенко с требованием заблокировать торговлю с Донбассом, заявил представитель организации Игорь Василив.

Организаторы торговой блокады заявили, что правоохранители разогнали их на посту на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области. Глава МВД Украины Арсен Аваков пояснил, что правоохранители задержали более 40 человек, так как они отказались сдавать найденное у них оружие. Позже полиция сообщила, что все задержанные радикалы освобождены, пострадавших нет. Однако сторонники блокады проводят митинги с вечера понедельника в Киеве и других регионах страны.

"В субботу и воскресенье мы инициируем акцию – едем к Петру Порошенко домой. Соберутся ячейки "Автомайдана" со всех областей Украины, которые входят в структуру объединения. Мы хотим призвать президента открыть глаза на ситуацию в Украине, донести, что торговать с врагом – это аморально в первую очередь, и поднять еще раз вопрос о наших пленных, которые в ОРЛДО (так называют на Украине территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) сидят в подвалах", – сказал украинскому информагентству ZIK руководитель тернопольского ячейки "Автомайдана" Василив.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.