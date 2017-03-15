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15.03.2017 00:15

Дефицит бюджета РФ за два месяца достиг 1,2 процента ВВП

Дефицит федерального бюджета России на 1 марта составил 1,2 процента ВВП, или 147,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает Минфин России. Доходы казны за первые два месяца 2017 года, по предварительным данным, оцениваются в 2,29 триллиона рублей, что составляет 17 процентов от заложенного в бюджет плана. Расходы достигли 2,44 триллиона рублей, или 15 процентов от плана.

Из общего объема поступлений нефтегазовые доходы составили 1 триллион 14 миллиардов рублей, то есть 20 процентов плана, ненефтегазовые — 1 триллион 276 миллиардов (15 процентов запланированного объема).

Из основных ведомств, обеспечивающих поступления, наибольшая сумма передана Федеральной налоговой службой — 1,52 триллиона рублей, или 19 процентов от заложенного в бюджет плана. Таможенная служба мобилизовала 624,3 миллиарда рублей (15 процентов от плана). Другие федеральные органы обеспечили поступление 150 миллиардов рублей.

Объем Резервного фонда в рублевом эквиваленте на 1 марта составлял 931 миллиард рублей, сократившись почти на 41 миллиард рублей к началу года в результате курсовой переоценки. Объем Фонда национального благосостояния снизился почти на 153 миллиарда рублей — до 4,2 триллиона рублей.


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14.03.2017 16:44

Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей

Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
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14.03.2017 11:55

Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей

Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59

Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных

Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
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ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44
Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.03.2017 13:56
Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru
ГК «ЦДС»
09.03.2017 12:11
ГК «ЦДС» совместно со Сбербанком предлагают ипотеку по ставке 8,4%
ГК «ЦДС» и ПАО Сбербанк разработали новую ипотечную программу со ставкой от 8,4% годовых. Предложение распространяется на строящиеся объекты застройщика.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
ПАО «Сбербанк России»
28.02.2017 13:58
Малый бизнес заключил договоры лизинга в Северо-Западном банке Сбербанка более чем на 420 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка в 2016 году предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг, что в три раза больше показателей 2015 года. Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.02.2017 11:09
Банк «Санкт-Петербург» и Кузбасская топливная компания заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» заключили кредитный договор на 1 млрд рублей сроком на 5 лет.
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