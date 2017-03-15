Дефицит бюджета РФ за два месяца достиг 1,2 процента ВВП

Дефицит федерального бюджета России на 1 марта составил 1,2 процента ВВП, или 147,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает Минфин России. Доходы казны за первые два месяца 2017 года, по предварительным данным, оцениваются в 2,29 триллиона рублей, что составляет 17 процентов от заложенного в бюджет плана. Расходы достигли 2,44 триллиона рублей, или 15 процентов от плана.

Из общего объема поступлений нефтегазовые доходы составили 1 триллион 14 миллиардов рублей, то есть 20 процентов плана, ненефтегазовые — 1 триллион 276 миллиардов (15 процентов запланированного объема).

Из основных ведомств, обеспечивающих поступления, наибольшая сумма передана Федеральной налоговой службой — 1,52 триллиона рублей, или 19 процентов от заложенного в бюджет плана. Таможенная служба мобилизовала 624,3 миллиарда рублей (15 процентов от плана). Другие федеральные органы обеспечили поступление 150 миллиардов рублей.

Объем Резервного фонда в рублевом эквиваленте на 1 марта составлял 931 миллиард рублей, сократившись почти на 41 миллиард рублей к началу года в результате курсовой переоценки. Объем Фонда национального благосостояния снизился почти на 153 миллиарда рублей — до 4,2 триллиона рублей.