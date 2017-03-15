МАК заявил о «печальном рекорде» по количеству авиапроисшествий в 2016 году

В 2016 году в мире произошло рекордное количество авиационных происшествий — 63 случая. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте Международного авиационного комитета (МАК).

В 2016 году в гражданской авиации произошло 63 авиапроисшествия, в том числе 28 катастроф, жертвами которых стали 74 человека. В коммерческой авиации произошло 28 авиапроисшествий, в том числе 11 катастроф, в которых погибли 44 человека. В авиации общего назначения зафиксировано 35 авиапроисшествий, среди которых 17 катастроф, жертвами стали 30 человек.

«Таким образом, следует констатировать, что 2016 год установил печальный «рекорд» по количеству авиационных происшествий (63) и по количеству расследований, проведенных МАК за прошедшие 25 лет, а наметившаяся в последние годы тенденция к росту уровня безопасности полетов в коммерческой авиации была прервана», — сообщили в МАКе.

При этом отмечается, что в 2016 году, как и в предыдущие два года, авиакатастроф в сфере пассажирских перевозок на тяжелых самолетах не произошло.