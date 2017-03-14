Норвегия экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях

Гражданин РФ Марк Вартанян экстрадирован из Норвегии в США по обвинению в киберпреступлениях, сообщает минюст США.

В сообщении ведомства уточняется, что Вартанян, известный в сети под ником Kolypto, был экстрадирован еще в декабре 2016 года, а во вторник предстал перед судом.

Сейчас ему предъявлено обвинение в разработке вредоносной программы "Цитадель", использование которой киберпреступниками причинило "финансовый ущерб лицам и компаниям по всему миру".

"Арест Вартаняна устраняет видного игрока, который участвовал в разработке, совершенствовании, поддержке и распространении вредоносных программ из арсенала криминального подполья, и тем самым ослабляет возможности киберпреступных групп", — отмечается в релизе.