Знарок: Дацюк и Войнов должны сыграть в следующем матче
Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над московским "Динамо" (4:1) в четвертом матче полуфинала Западной конференции отметил, что встреча получилось тяжелой. По его словам, нападающий Павел Дацюк и защитник Вячеслав Войнов должны сыграть в следующей встрече.
– Тяжелая игра, но нас с победой. Готовимся к следующему матчу, – сказал Знарок.
– Вам не сложно играть против "Динамо" и обыгрывать этот клуб?
– Это жизнь, поэтому да, конечно, сложновато.
– Друзья в клубе остались?
– Конечно. Среди болельщиков и ребят у меня остались очень большие друзья.
– Что с Дацюком? Сыграет ли он в следующей встрече?
– Должен сыграть, он получил травму в столкновении.
– Когда Войнова увидим?
– В следующем матче.
Источник: Спорт-Экспресс