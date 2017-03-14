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14.03.2017 23:37

Знарок: Дацюк и Войнов должны сыграть в следующем матче

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над московским "Динамо" (4:1) в четвертом матче полуфинала Западной конференции отметил, что встреча получилось тяжелой. По его словам, нападающий Павел Дацюк и защитник Вячеслав Войнов должны сыграть в следующей встрече.

– Тяжелая игра, но нас с победой. Готовимся к следующему матчу, – сказал Знарок.

– Вам не сложно играть против "Динамо" и обыгрывать этот клуб?

– Это жизнь, поэтому да, конечно, сложновато.

– Друзья в клубе остались?

– Конечно. Среди болельщиков и ребят у меня остались очень большие друзья.

– Что с Дацюком? Сыграет ли он в следующей встрече?

– Должен сыграть, он получил травму в столкновении.

– Когда Войнова увидим?

– В следующем матче.

Источник: Спорт-Экспресс


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