На северо-востоке США объявлено ЧП из-за снежной бури

Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайное положение в штатах Мэн, Пенсильвания, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут из-за сильной метели, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что в штате Нью-Йорк в связи со штормом более двух тысяч военных были приведены в готовность.

Высота снежного покрова в некоторых районах превышает 30 сантиметров, а скорость ветра достигает 60 миль в час.

По словам синоптиков, ураган может вызвать серьезные нарушения в работе транспорта. Уже отменено около 6,8 тыс. авиарейсов. Кроме того, из-за снегопада было прервано железнодорожное сообщение между Нью-Йорком и Бостоном.

В Нью-Йорке, Провиденсе, Род-Айленде и некоторых городах Массачусетса и Коннектикута закрыты школы. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо посоветовал жителям не покидать свои дома без особой необходимости.