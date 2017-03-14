Wikileaks опубликовал документы о премьере Нидерландов

Портал Wikileaks опубликовал материалы о действующем премьер-министре Нидерландов Марке Рютте и его сопернике, лидере «Партии свободы», Герте Вилдерсе за день до парламентских выборов в стране, следует из сообщений организации в микроблоге в Twitter.

О премьер-министре опубликовано 1699 документов, о Вилдерсе — 1392 документа.

7 марта Wikileaks начал публикацию утечки документов ЦРУ под кодовым названием Vault 7. Первая часть, получившая название Year Zero, состоит из 8761 документа и файла, в которых содержится информация о тайных хакерских операциях ЦРУ, включая список вредоносного программного обеспечения. Сообщается также, что ЦРУ с помощью вредоносного ПО может получать доступ к устройствам под управлением операционных систем iOS, Android и Microsoft Windows с целью отправки в ЦРУ информации о перемещениях пользователя и его текстовых сообщениях.