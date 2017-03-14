В Киеве националисты громят офис Альфа-банка

Украинские националисты громят Альфа-банк на Крещатике в Киеве, об этом вечером 14 марта сообщает Страна.ua.

Сторонники блокады, которые собрались в Киеве на Марш добровольцев, пришли к отделению Альфа-банка на Крещатике, в здание кидают камни с целью разбить окна. Всего в акции участвуют больше ста человек. Они взрывают петарды, активисты ломают бордюр и тротуарную плитку и бросают его в сторону банка.

Вокруг стоят полицейские и спецподразделения, но они не препятствуют погрому.

Погром "Альфа-банка" на Крещатике стало уже недоброй традицией для радикалов. В прошлом году его громили 20 февраля на вторую годовщину расстрела "Небесной сотни".

накануне радикалы замуровали вход в здание Сбербанка в центре Киева.