Взять и задержать именем Бастрыкина

Александр Бастрыкин дал команду взять приозерца Бельского. Ему вменяется намеренный наезд на 10-летнего школьника. 47news узнал: подозреваемый прославился еще до федеральных новостей. О нем помнят даже в ФСБ. Он же Путина на фашистов свергал.

– В нашей стране жить невозможно, – так ответил журналисту 47news герой 14 марта гр-н Бельский.

– Председатель СК РФ поручил в кратчайшие сроки задержать Бельского, – так ответил ему г-н Бастрыкин.

Как тут не заметить, что это первое громкое и безусловно направленное в народ заявление Александра Бастрыкина спустя долгую паузу. Пауза длилась с лета, начиная с ареста его начальника службы безопасности Следкома Михаила Максименко и отставки самого медийного пресс-секретаря России Владимира Маркина. Значит, Александр Иванович пришел в себя. А "нашатырем" стало событие как раз в Приозерске.

В понедельник, 13 марта, в группе "ДТП и ЧП" появилось видео, на котором двое детей играют у дороги с игрушечным автоматом — имитируют стрельбу по проезжающим автомобилям. Один из водителей черного внедорожника Nissan Pathfinder наехал на одного из них, а потом поставил на колени и вызвал полицию.

47news узнал, что глупость эта произошла около трех часов дня в четверг, 9 марта, около торгового центра "Кубок" по улице Чапаева в Приозерске. 10-летний Иван шел со школы, когда встретился со своим приятелем 6-7 лет. Он предложил Ване пострелять из игрушечного автомата пластмассовыми пульками по проезжающим мимо машинам, а тот и согласился. Первым три раза пацан попал по грузовой машине. Потом хлопушку взял третьеклассник, пару раз – в проезжающий черный джип.

Водитель, развернувшись, поехал на ребят. Младший убежал, а 10-летнему не повезло — автомобиль ударил его. Парень испугался и оперся на капот джипа. Из машины выскочил 53-летний местный предприниматель Владимир Бельский. Он подошел и, предположительно, ткнул ребенка кулаком в висок, схватил за капюшон, поднял, подвел к внедорожнику и поставил на колени. А уже потом, как законопослушный, вызвал полицейских.

Прибывший наряд опросил школьника и автолюбителя. Бельский уехал, а третьеклассника полицейские увезли домой. Он, кстати, в это же день обратился в местную больницу с побоями. Но госпитализировали школьника только вечером 13 марта с сотрясением и подозрением на повреждение ног.

Информация настолько задела главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, что он поручил даже дать оценку действиям полицейских, которые отпустили Бельского.

Вряд ли они отпустили его из-за репутации, что он заслужил в Приозерском районе. Потому, как 47news понял, что такие называются жалобщиками.

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