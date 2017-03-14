Двое неизвестных совершили налет на ювелирный магазин в Москве

Двое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный на востоке столицы.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» 14 марта сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

«На Щелковском шоссе, д. 2а произошло разбойное нападение на ювелирный магазин. По предварительным данным, двое в масках, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили ювелирные украшения и скрылись на темной иномарке», – уточнил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время ведутся поиски подозреваемых в совершении преступления.