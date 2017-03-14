Подарок к Пасхе для патриарха

Исаакиевский собор пытаются по-тихому передать РПЦ к Пасхе, обходя законы и регламенты, уверены защитники музея. “Фонтанка” разбиралась в ответах чиновников, которые то отрицали, то подтверждали происходящее, и изучала, что же все-таки из собора хотят увезти.

В Смольном перешли к активной фазе передачи Исаакиевского собора РПЦ. Несмотря на то, что никаких документов, регламентирующих начало передачи храма, еще нет, в комитете по культуре состоялось совещание, на котором директору Исаакиевского собора Николаю Бурову было поручено проработать все варианты сроков переезда, в том числе к 16 апреля текущего года, к Пасхе. Именно на этом настаивали близкие к "Единой России" петербургские депутаты ЗакСа и сочувствующие им ректоры вузов. В детектив вокруг передачи собора РПЦ неожиданно активно включилась и судья Смольнинского суда Татьяна Матусяк, которая перенесла рассмотрение суда по судьбе собора со следующего после праздника дня, 17 апреля, на 15 марта.

О том, что в Смольном накануне собрали совещание, в ходе которого комитет по культуре поручил дирекции Исаакиевского собора просчитать возможные варианты сроков переезда, «Фонтанке» рассказал руководитель музея Николай Буров. Он отметил, что в числе прочего ставился вопрос о возможности за месяц управиться с перевозкой экспонатов. Однако это, по его мнению, невозможно хотя бы потому, что для переезда необходимо проводить конкурс на транспортировку и страхование объектов музея, а это длительная процедура. «В противном случае возникнут претензии у УФАС, так как это будет нарушение 44 ФЗ», – сообщил он, добавив, что перевозка музейных предметов обойдется минимум в 600 тысяч рублей, осуществить это возможно лишь за несколько лет. Кроме того, Буров, получив устные поручения, запросил у комитета письменные. «Пока официально переезд музея не запущен – нет письменного запроса от епархии, а в Смольнинском районном суде еще идет рассмотрение иска, оспаривающего передачу собора РПЦ, можно ли в этот момент осуществлять переезд? Я же не на своем дачном участке, просто так взять и передать не могу, нужны документы».

Будто услышав Бурова, в Смольнинском районном суде переиграли ситуацию. Еще накануне судья Татьяна Матусяк привлекла к делу в качестве третьих сторон губернатора Петербурга, музей «Исаакиевский собор», Минкульт и назначила заседание на следующий день после Пасхи – 17 апреля. Как утверждает один из истцов депутат Борис Вишневский, вышло это случайно: судья предлагала назначить дело на конец марта или начало апреля, однако яблочник запланировал лечебные мероприятия в этот период и попросил отложить на более позднюю дату, сошлись на 17-м.

На следующий день истцы неожиданно получили уведомление: суд не стал ждать, пока все вновь подключенные к рассмотрению дела изучат документы, и перенес заседание на 15 марта. Ускорение процесса – на руку Смольному. Как считают представители оппозиции, судебное рассмотрение перестанет тормозить процесс переезда, если истцам уже в марте откажут в рассмотрении дела.

Пока в суде двигали даты заседания, опровергать передачу к 16 апреля неожиданно решили в Смольном. Вице-губернатор Владимир Кириллов заявил, что на обсуждаемом в СМИ совещании не было дано никаких распоряжений, а лишь обсуждались общие планы и возможные варианты.

«На сегодняшний день в администрацию Санкт-Петербурга не поступало официального обращения РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование. Поэтому, нет каких-либо оснований для рассмотрения вопроса о передаче музейных ценностей из Исаакиевского собора в другие музеи Санкт-Петербурга», – со ссылкой на вице-губернатора сообщили в его аппарате.

В числе возможных прорабатываемых вариантов в случае, если обращение поступит, чиновники назвали перемещение части музейных фондов на площадки на Большой Морской и Думской улицах. «Но наиболее предпочтительным вариантом для хранения музейных ценностей и размещения экспозиции является государственный музей истории Санкт-Петербурга. Именно в этом музее до 1963 года и размещалась экспозиция, составившая впоследствии основу музейной экспозиции Исаакиевского собора, который в 1983 году приобрел самостоятельный музейный статус», – посчитали в аппарате Кириллова.

Одновременно отреагировали и в Минкульте, и также с опровержением скорых сроков.

«На данный момент в ведомство документов на передачу музейных предметов не поступало. Срок их рассмотрения Министерством культуры РФ составляет 2 месяца. Кроме того, передача предметов также не может быть произведена до окончания процесса передачи здания Исаакиевского собора Русской Православной Церкви», – заверили в пресс-службе министерства.

Несмотря на то, что власти на словах пошли на попятную, в самом Исаакие продолжают готовить справку о возможном переезде. «Такое ощущение, что решение принято, но не задокументировано. Никаких документов нет, но от чиновников требуют действий. При этом пока все выглядит совершенно алогично: ведь, чтобы перевезти предметы, нужно здание, его дадут, если будет решение, а решение будет, если будет обращение от РПЦ», – говорит юрист музея Никодим Сидоров. По его словам, последние новости несколько ударили по планам музея. «Мы собирались перевозить фонды через несколько лет на Большую Морскую, там сделать выставочные залы и оборудовать складские помещения. Часть средств, которые еще сможет заработать музей, будучи в соборе, думали отправить именно на реставрацию этого помещения», – отметил он.

Интересно, что фонды в абы какое здание перевести нельзя (хоть на словах директор музея истории города Александр Калякин и сказал «Фонтанке», что готов предоставить коллегам хоть небоскреб, если понадобится). Требования к хранению фондов установлены в нормативных актах аж 1985 года, в документе Минкульта СССР прописано, что здание музея, где хранят ценности, должно быть изолированным, каменным, с железобетонными перекрытиями, железной или черепичной крышей, центральным водяным отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией, отвечать всем требованиям противопожарной безопасности.

«Основным условием, гарантирующим правильное хранение музейных фондов, является хорошее состояние здания в целом, а также его отопительной и вентиляционной систем. В музейных зданиях допустимо только электрическое освещение. Кроме центрального электроснабжения, в музеях должна существовать автономная система аварийного освещения, электропроводка в музеях должна быть установлена по всем правилам и нормам Главэнерго, гарантирующим ее безопасность в противопожарном отношении. Электровключение должно быть централизованное групповое. Недопустимо нахождение вблизи здания музея бензохранилища, керосинохранилища, гаражей, складов дерева и других огнеопасных объектов, а также стоянок автомашин», – говорится в советском документе. Также в нем прописаны условия хранения, главные – это влажность и температура.

Исходя из документов, в фондохранилище должны быть теплоцентр, ГРЩ, водомерный узел, блок кондиционирования и вентиляции (венткамера), серверная, источник бесперебойного питания, АТС, комната хранения инвентаря, помещение охраны, раздельные туалетные комнаты, гардеробные, выставочные залы.

Как говорят специалисты, найти такое уже готовое здание сложно, вероятней всего, придется ремонтировать его под указанные параметры. Общая площадь такого здания должна быть не менее 900 квадратных метров.

Впрочем, дело не только в помещении, но и в том, что придется вывозить из Исаакиевского собора. По данным музейщиков, в храме – более 25 тысяч музейных экспонатов. Большинство из них хранятся в фондах, но есть и те, которые каждый день видят туристы. Например, на балансе музея находится 4-метровая мозаичная икона Святого Петра, перевезти которую – проблема не одного дня и недели. Или, например, хрупкий макет самого Исаакиевского собора. Кроме того, в подвалах Исаакия хранят нумизматику, фотографии, старинные книги, живопись, графику, скульптуры, знаменитый маятник Фуко и рамы Сампсониевского собора. Музейщики разводят руками – перевести это все можно в лучшем случае срок 180-250 дней, а средств только на подготовку к переезду нужно более 100 млн рублей.

Впрочем, сторонники передачи собора РПЦ отмахиваются от этих сложностей. В ЗакСе и Совете ректоров все также убеждены: к Пасхе храм можно перевести в пользование Церкви и провести по этому поводу праздничную службу.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»