Подарок к Пасхе для патриарха

Еще
23:50 14.03.2017
Пришлите свою новость!
23:47
Норвегия экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
23:37
Знарок: Дацюк и Войнов должны сыграть в следующем матче
23:30
На северо-востоке США объявлено ЧП из-за снежной бури
23:21
Дом-памятник в Динамо достался местным застройщикам
23:10
Wikileaks опубликовал документы о премьере Нидерландов
22:57
Сбербанк на Украине ограничивает выдачу наличных
22:48
Аксенов: России нужна монархия
22:35
В Киеве националисты громят офис Альфа-банка
22:25
Кремль прокомментировал информацию о возможном назначении Грушко послом в ООН
22:17
При столкновении «Форда» и «Фиата» в Сланцевском районе погибли двое
22:11
Двое неизвестных совершили налет на ювелирный магазин в Москве
22:01
СКА в третий раз победил «Динамо» в полуфинале Западной конференции КХЛ
21:47
Глава МВФ призвала страны G20 воздержаться от политики протекционизма
21:38
США выделят Украине $54 млн на реформы
21:30
Навальный собрался провести митинг в Москве
21:23
Сбербанк обратился к Порошенко
21:14
Умер принц Датский
21:08
Джигурду лишили гражданства ДНР
20:35
Оправданный по делу о коррупции налоговик Петербурга требует 3 млн и должность
19:59
С кредиторами банкира Гительсона расплатится его жена
19:43
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта
19:29
Разница между зарплатами мужчин и женщин в России сократилась до 30%
19:23
Адвокат: Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" пошел на сделку со следствием
19:18
Премьер Турции заявил о возможном введении экономических санкций против Нидерландов
19:15
Украина хочет бороться с гибридными угрозами вместе с Финляндией
19:08
Дацюк пропускает матч СКА с «Динамо» из-за травмы
19:04
Кудрин: Рубль завтра ослабнет
18:59
По наводке медсестры жителю Тулы предложили похоронить живую жену
18:52
Падение куска штукатурки со здания Московского вокзала заинтересовало следствие
18:45
NFC-оплату в петербургском метро запустят с апреля
18:41
Капитан СКА Дацюк пропустит четвертый матч серии против «Динамо»
18:38
Путин одобрил переход военных Южной Осетии в ВС России
18:34
Финские компании будут производить в Петербурге бетонные конструкции и шинопроводы
18:22
"Роскосмос" ищет космонавтов
18:20
Прокуратура Франции возбудила дело против Фийона
18:06
Суд поручил оценить квартиру и дом Жанны Фриске
17:58
Минстрой предлагает перенести общественные слушания в Интернет
17:57
Европейским производителям овощей и фруктов компенсируют убытки от российского эмбарго
17:48
Кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подозревают в сокрытии доходов
17:43
Матчи сборной России обслужат судьи из Румынии и Польши
17:34
В Петербурге ищут жителя Приозерска, жестоко наказавшего мальчика за стрельбу по машинам
17:31
Мосгорсуд признал законным включение Левада-центра в список иноагентов
17:24
Группа ВТБ увеличила ипотечный портфель до триллиона рублей
17:11
Суд резко ускорил рассмотрение дела о передаче Исаакия церкви
17:09
КС может расширить право женщин на суд присяжных
16:57
Конкурс на достройку новой сцены МДТ выиграла компания Ротенберга
16:51
На Лесном сбили двоих детей, переходивших дорогу на «красный»
16:50
В Петербурге СК проверяет полицию за частые визиты в пивной ларек
16:40
Ассоциация украинских банков назвала блокаду Сбербанка «политическим инцидентом»
16:39
Неприятный сюрприз для петербурженки обернулся подарком от угонщиков
16:36
Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия
16:28
Фонтан из пожарного гидранта на Новгородской локализован
16:20
Митрофанов: У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу
16:17
Хельсинки недополучает 10 млн евро в год из-за "зайцев"
16:08
Электроснабжение в Колпино полностью восстановлено
15:58
Вырубка сквера на улице Васи Алексеева ради метро завершилась
15:46
В "Лахта центре" установлены первые лифты
15:44
На Новгородской забил трехметровый фонтан
15:40
Европейский суд одобрил запрет носить хиджабы на рабочем месте
15:26
Петербургское предприятие Hyundai рассматривает локализацию сборки в Казахстане
15:24
МЭР РФ обсуждает передачу программы маткапитала на уровень регионов
15:22
Бенедикт Камбербэтч сыграет нестареющего учителя истории
15:19
Аферы с полисами «Либерти Страхования» в Петербурге не затронули страхователей
15:08
В Финляндии подорожали сигареты и бензин
15:05
Гендиректор «Зенита»: Судейская система получила сигнал - все позволено
15:02
В Колпино без света остались почти 10 тысяч человек
15:00
В Манеже выставят три тысячи работ юных художников
14:56
В России объявили набор в космонавты
14:49
Путин: Дмитрия Анатольевича не уберегли
14:44
Путин: Россия не будет создавать антикоррупционные комитеты
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
14.03.2017 22:13
27 Комментариев

Подарок к Пасхе для патриарха

Исаакиевский собор пытаются по-тихому передать РПЦ к Пасхе, обходя законы и регламенты, уверены защитники музея. “Фонтанка” разбиралась в ответах чиновников, которые то отрицали, то подтверждали происходящее, и изучала, что же все-таки из собора хотят увезти.
Подарок к Пасхе для патриарха

В Смольном перешли к активной фазе передачи Исаакиевского собора РПЦ. Несмотря на то, что никаких документов, регламентирующих начало передачи храма, еще нет, в комитете по культуре состоялось совещание, на котором директору Исаакиевского собора Николаю Бурову было поручено проработать все варианты сроков переезда, в том числе к 16 апреля текущего года, к Пасхе. Именно на этом настаивали близкие к "Единой России" петербургские депутаты ЗакСа и сочувствующие им ректоры вузов. В детектив вокруг передачи собора РПЦ неожиданно активно включилась и судья Смольнинского суда Татьяна Матусяк, которая перенесла рассмотрение суда по судьбе собора со следующего после праздника дня, 17 апреля, на 15 марта.

О том, что в Смольном накануне собрали совещание, в ходе которого комитет по культуре поручил дирекции Исаакиевского собора просчитать возможные варианты сроков переезда, «Фонтанке» рассказал руководитель музея Николай Буров. Он отметил, что в числе прочего ставился вопрос о возможности за месяц управиться с перевозкой экспонатов. Однако это, по его мнению, невозможно хотя бы потому, что для переезда необходимо проводить конкурс на транспортировку и страхование объектов музея, а это длительная процедура. «В противном случае возникнут претензии у УФАС, так как это будет нарушение 44 ФЗ», – сообщил он, добавив, что перевозка музейных предметов обойдется минимум в 600 тысяч рублей, осуществить это возможно лишь за несколько лет. Кроме того, Буров, получив устные поручения, запросил у комитета письменные. «Пока официально переезд музея не запущен – нет письменного запроса от епархии, а в Смольнинском районном суде еще идет рассмотрение иска, оспаривающего передачу собора РПЦ, можно ли в этот момент осуществлять переезд? Я же не на своем дачном участке, просто так взять и передать не могу, нужны документы».

Будто услышав Бурова, в Смольнинском районном суде переиграли ситуацию. Еще накануне судья Татьяна Матусяк привлекла к делу в качестве третьих сторон губернатора Петербурга, музей «Исаакиевский собор», Минкульт и назначила заседание на следующий день после Пасхи – 17 апреля. Как утверждает один из истцов депутат Борис Вишневский, вышло это случайно: судья предлагала назначить дело на конец марта или начало апреля, однако яблочник запланировал лечебные мероприятия в этот период и попросил отложить на более позднюю дату, сошлись на 17-м.

На следующий день истцы неожиданно получили уведомление: суд не стал ждать, пока все вновь подключенные к рассмотрению дела изучат документы, и перенес заседание на 15 марта. Ускорение процесса – на руку Смольному. Как считают представители оппозиции, судебное рассмотрение перестанет тормозить процесс переезда, если истцам уже в марте откажут в рассмотрении дела.

Пока в суде двигали даты заседания, опровергать передачу к 16 апреля неожиданно решили в Смольном. Вице-губернатор Владимир Кириллов заявил, что на обсуждаемом в СМИ совещании не было дано никаких распоряжений, а лишь обсуждались общие планы и возможные варианты.

«На сегодняшний день в администрацию Санкт-Петербурга не поступало официального обращения РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование. Поэтому, нет каких-либо оснований для рассмотрения вопроса о передаче музейных ценностей из Исаакиевского собора в другие музеи Санкт-Петербурга», – со ссылкой на вице-губернатора сообщили в его аппарате.

В числе возможных прорабатываемых вариантов в случае, если обращение поступит, чиновники назвали перемещение части музейных фондов на площадки на Большой Морской и Думской улицах. «Но наиболее предпочтительным вариантом для хранения музейных ценностей и размещения экспозиции является государственный музей истории Санкт-Петербурга. Именно в этом музее до 1963 года и размещалась экспозиция, составившая впоследствии основу музейной экспозиции Исаакиевского собора, который в 1983 году приобрел самостоятельный музейный статус», – посчитали в аппарате Кириллова.

Одновременно отреагировали и в Минкульте, и также с опровержением скорых сроков.

«На данный момент в ведомство документов на передачу музейных предметов не поступало. Срок их рассмотрения Министерством культуры РФ составляет 2 месяца. Кроме того, передача предметов также не может быть произведена до окончания процесса передачи здания Исаакиевского собора Русской Православной Церкви», – заверили в пресс-службе министерства.

Несмотря на то, что власти на словах пошли на попятную, в самом Исаакие продолжают готовить справку о возможном переезде. «Такое ощущение, что решение принято, но не задокументировано. Никаких документов нет, но от чиновников требуют действий. При этом пока все выглядит совершенно алогично: ведь, чтобы перевезти предметы, нужно здание, его дадут, если будет решение, а решение будет, если будет обращение от РПЦ», – говорит юрист музея Никодим Сидоров. По его словам, последние новости несколько ударили по планам музея. «Мы собирались перевозить фонды через несколько лет на Большую Морскую, там сделать выставочные залы и оборудовать складские помещения. Часть средств, которые еще сможет заработать музей, будучи в соборе, думали отправить именно на реставрацию этого помещения», – отметил он.

Интересно, что фонды в абы какое здание перевести нельзя (хоть на словах директор музея истории города Александр Калякин и сказал «Фонтанке», что готов предоставить коллегам хоть небоскреб, если понадобится). Требования к хранению фондов установлены в нормативных актах аж 1985 года, в документе Минкульта СССР прописано, что здание музея, где хранят ценности, должно быть изолированным, каменным, с железобетонными перекрытиями, железной или черепичной крышей, центральным водяным отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией, отвечать всем требованиям противопожарной безопасности.

«Основным условием, гарантирующим правильное хранение музейных фондов, является хорошее состояние здания в целом, а также его отопительной и вентиляционной систем. В музейных зданиях допустимо только электрическое освещение. Кроме центрального электроснабжения, в музеях должна существовать автономная система аварийного освещения, электропроводка в музеях должна быть установлена по всем правилам и нормам Главэнерго, гарантирующим ее безопасность в противопожарном отношении. Электровключение должно быть централизованное групповое. Недопустимо нахождение вблизи здания музея бензохранилища, керосинохранилища, гаражей, складов дерева и других огнеопасных объектов, а также стоянок автомашин», – говорится в советском документе. Также в нем прописаны условия хранения, главные – это влажность и температура.

Исходя из документов, в фондохранилище должны быть теплоцентр, ГРЩ, водомерный узел, блок кондиционирования и вентиляции (венткамера), серверная, источник бесперебойного питания, АТС, комната хранения инвентаря, помещение охраны, раздельные туалетные комнаты, гардеробные, выставочные залы.

Как говорят специалисты, найти такое уже готовое здание сложно, вероятней всего, придется ремонтировать его под указанные параметры. Общая площадь такого здания должна быть не менее 900 квадратных метров.

Впрочем, дело не только в помещении, но и в том, что придется вывозить из Исаакиевского собора. По данным музейщиков, в храме – более 25 тысяч музейных экспонатов. Большинство из них хранятся в фондах, но есть и те, которые каждый день видят туристы. Например, на балансе музея находится 4-метровая мозаичная икона Святого Петра, перевезти которую – проблема не одного дня и недели. Или, например, хрупкий макет самого Исаакиевского собора. Кроме того, в подвалах Исаакия хранят нумизматику, фотографии, старинные книги, живопись, графику, скульптуры, знаменитый маятник Фуко и рамы Сампсониевского собора. Музейщики разводят руками – перевести это все можно в лучшем случае срок 180-250 дней, а средств только на подготовку к переезду нужно более 100 млн рублей.

Впрочем, сторонники передачи собора РПЦ отмахиваются от этих сложностей. В ЗакСе и Совете ректоров все также убеждены: к Пасхе храм можно перевести в пользование Церкви и провести по этому поводу праздничную службу.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Речь о передаче Исаакиевского собора зашла после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря - тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем. Обе группы периодически проводят свои акции, выводя на улицы тысячи людей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (27)
Niagara
14 марта 2017 г. 23:42
Не по-христиански это — передавать соборы без согласия паствы в управление сомнительной личности. Ну не верю я в посредника между мной и Богом....Зачем материальные ценности, ведь вера не состоит в том, чтобы отжать аж целый собор. Соберите паству и решите всем миром. Т.е. референдум в современном варианте. Хоть проявится уважение к народу, к религии. А так... Как говорится, вы задели мои чувства с этой возней вокруг собора.
Jumbo
14 марта 2017 г. 23:41
ortodos: Офигеть вы эксперт. Разницу в самом деле не понимаете? Или вы из тех, которые "прихожане лучше отреставрируют"?
ortodos
14 марта 2017 г. 23:39
Ой, боже ты мой, сложно им там что-то перевезти. Музей обороны Ленинграда был второй по величине после Эрмитажа, 37 залов. Убрали за несколько дней. А сейчас что, квалификация утрачена, или что?
CheshirCa
14 марта 2017 г. 23:28
Ощущение такое, что за всеми манипуляциями стоит один человек, очень не желающий публичности. Слишком много никому не нужных совпадений происходит, взять хотя бы дату — праздник пасхи, которую упомянули сейчас и упоминали ректора вузов.
bobolan
14 марта 2017 г. 23:21
nuga: так не читай, вон в самс.собор новые кости завезли ,иди приобщайся
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
14.03.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI

Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20

В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности

10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта
NFC-оплату в петербургском метро запустят с апреля
Конкурс на достройку новой сцены МДТ выиграла компания Ротенберга
Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия
В "Лахта центре" установлены первые лифты
В Колпино без света остались почти 10 тысяч человек
Троицкий и Большеохтинский мосты трижды разведут в ночь
Вице-губернатор Петербурга Кириллов: Поручений передать Исаакий к Пасхе не было
Песков: Кремль не намерен вмешиваться в вопрос о передаче Исаакия
Подготовка к параду может ограничить полёты над Петербургом
Подарок к Пасхе для патриарха
Можно ли согласовать перепланировку памятника задним числом
Турецкому строителю доктор выписал справку
Как Петербург готов к Кубку конфедераций
«Велогороду» ищут замену
Генплан: все решится летом
«Красный Бор» не нужен Москве, но нужен Финляндии
На намыв заселяться - по воздуху
«Доктор Питер» наградил лучшие клиники Петербурга
Петербург неправильно прикладывает "Подорожник"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Роскосмос" ищет космонавтов

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

«Бандитский Петербург» - обратный билет

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Музыкант Глеб Самойлов, группа The Matrixx.

Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

В гаражах в Купчино накрыли производство наркотиков

Новости компаний
КЕЙ
14.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI
Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30
«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга
Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.