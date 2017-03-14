СКА в третий раз победил «Динамо» в полуфинале Западной конференции КХЛ

Победой для хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч полуфинальной серии Западной конференции против «Динамо» сегодня, 14 марта, в Москве. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Голами у СКА отметились: Ан. Белов (16 минута), Широков (39), Херсли (55) и Кетов (60, в пустые ворота). На счету Ширкова еще две результативные передачи. Единственную шайбу у «Динамо» забил Денис Кокарев на 37-й минуте.

Таким образом счет в серии до четырех побед одной из команд стал 3-1 в пользу СКА. Петербуржцам осталось одержать одну победу для выхода в финал Западной конференции. Следующий матч между СКА и «Динамо» пройдет 16 марта в Петербурге.