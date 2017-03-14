Глава МВФ призвала страны G20 воздержаться от политики протекционизма

Международный валютный фонд (МВФ) призвал страны G20 к сотрудничеству, чтобы сохранить преимущества торговли, а также избежать протекционизма, пишет Reuters. Также МВФ призвал отказаться от применения политических мер, ведущих к спаду мировой торговли.

«Прежде всего, нам нужно постараться не травмировать самих себя. Это требует воздерживаться от применения мер, которые могли бы помешать торговле, миграции, потокам капитала и обмену технологий между странами. Такие меры негативно влияют на производительность, доходы и на жизненный уровень всех граждан», — сказала глава МВФ Кристин Лагард.