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22:07 14.03.2017
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СКА в третий раз победил «Динамо» в полуфинале Западной конференции КХЛ
21:47
Глава МВФ призвала страны G20 воздержаться от политики протекционизма
21:38
США выделят Украине $54 млн на реформы
21:30
Навальный собрался провести митинг в Москве
21:23
Сбербанк обратился к Порошенко
21:14
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21:08
Джигурду лишили гражданства ДНР
20:35
Оправданный по делу о коррупции налоговик Петербурга требует 3 млн и должность
19:59
С кредиторами банкира Гительсона расплатится его жена
19:43
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта
19:29
Разница между зарплатами мужчин и женщин в России сократилась до 30%
19:23
Адвокат: Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" пошел на сделку со следствием
19:18
Премьер Турции заявил о возможном введении экономических санкций против Нидерландов
19:15
Украина хочет бороться с гибридными угрозами вместе с Финляндией
19:08
Дацюк пропускает матч СКА с «Динамо» из-за травмы
19:04
Кудрин: Рубль завтра ослабнет
18:59
По наводке медсестры жителю Тулы предложили похоронить живую жену
18:52
Падение куска штукатурки со здания Московского вокзала заинтересовало следствие
18:45
NFC-оплату в петербургском метро запустят с апреля
18:41
Капитан СКА Дацюк пропустит четвертый матч серии против «Динамо»
18:38
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18:34
Финские компании будут производить в Петербурге бетонные конструкции и шинопроводы
18:22
"Роскосмос" ищет космонавтов
18:20
Прокуратура Франции возбудила дело против Фийона
18:06
Суд поручил оценить квартиру и дом Жанны Фриске
17:58
Минстрой предлагает перенести общественные слушания в Интернет
17:57
Европейским производителям овощей и фруктов компенсируют убытки от российского эмбарго
17:48
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17:43
Матчи сборной России обслужат судьи из Румынии и Польши
17:34
В Петербурге ищут жителя Приозерска, жестоко наказавшего мальчика за стрельбу по машинам
17:31
Мосгорсуд признал законным включение Левада-центра в список иноагентов
17:24
Группа ВТБ увеличила ипотечный портфель до триллиона рублей
17:11
Суд резко ускорил рассмотрение дела о передаче Исаакия церкви
17:09
КС может расширить право женщин на суд присяжных
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16:39
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Митрофанов: У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу
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В Колпино без света остались почти 10 тысяч человек
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14.03.2017 21:47

Глава МВФ призвала страны G20 воздержаться от политики протекционизма

Международный валютный фонд (МВФ) призвал страны G20 к сотрудничеству, чтобы сохранить преимущества торговли, а также избежать протекционизма, пишет Reuters. Также МВФ призвал отказаться от применения политических мер, ведущих к спаду мировой торговли.

«Прежде всего, нам нужно постараться не травмировать самих себя. Это требует воздерживаться от применения мер, которые могли бы помешать торговле, миграции, потокам капитала и обмену технологий между странами. Такие меры негативно влияют на производительность, доходы и на жизненный уровень всех граждан», — сказала глава МВФ Кристин Лагард.

Источник: RNS


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14.03.2017 16:44

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Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55

Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей

Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59

Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных

Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
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ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44
Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.03.2017 13:56
Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru
ГК «ЦДС»
09.03.2017 12:11
ГК «ЦДС» совместно со Сбербанком предлагают ипотеку по ставке 8,4%
ГК «ЦДС» и ПАО Сбербанк разработали новую ипотечную программу со ставкой от 8,4% годовых. Предложение распространяется на строящиеся объекты застройщика.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
ПАО «Сбербанк России»
28.02.2017 13:58
Малый бизнес заключил договоры лизинга в Северо-Западном банке Сбербанка более чем на 420 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка в 2016 году предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг, что в три раза больше показателей 2015 года. Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.02.2017 11:09
Банк «Санкт-Петербург» и Кузбасская топливная компания заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» заключили кредитный договор на 1 млрд рублей сроком на 5 лет.
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